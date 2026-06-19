Πάλμας από το Παρίσι: Οι κυπριακές εταιρείες μπορούν πλέον να παράγουν αμυντικά προϊόντα

Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα για την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ιδιαίτερα αισθητή» την παρουσία της Κύπρου στην έκθεση αμυντικής βιομηχανίας «Eurosatory 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

«Είναι γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία η οποία είχαμε στην έκθεση Eurosatory που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώνεται αύριο στο Παρίσι», ανέφερε ο κ. Πάλμας απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ.

Όπως σημείωσε, η κυπριακή συμμετοχή και η παρουσία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην έκθεση ενισχύονται χρόνο με τον χρόνο.

«Αυτό δεικνύει και καταδεικνύει τη σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας για τον τόπο μας», είπε ο Υπουργός Άμυνας.

Τόνισε ακόμη πως η κυπριακή αμυντική βιομηχανία «έχει πλέον τις δυνατότητες να παράγει προϊόντα για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς».

«Την ίδια ώρα θα μπορέσει να αναπτυχθεί μία βιομηχανία, η οποία θα έχει την δυνατότητα να συμβάλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας», συμπλήρωσε.

«Το όφελος είναι διπλό, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και την ίδια ώρα η ενίσχυση των οικονομικών του κράτους», ανέφερε.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ακόμη πως «ως κυβέρνηση προωθούμε μια πολιτική, η οποία αφορά τη δημιουργία συνθηκών συνεργείων των κυπριακών εταιρειών με τις εταιρείες τις οποίες συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό για την παραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων, ούτως ώστε αυτό να δίνει εκείνη την ώθηση την οποία θέλουμε να δώσουμε στις εταιρείες αυτές».

«Αισιοδοξούμε και ελπίζουμε ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Χρειάζεται υπομονή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από μέρους μας και πρωτίστως και πάνω από όλα αξιοπιστία, για να έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτήν τη βιομηχανία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διμερή στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως «αυτή προκύπτει μέσα ασφαλώς από την άριστη πολιτική σχέση που έχουμε μαζί με τους Γάλλους».

«Προχωρήσαμε σε αυτήν τη συμφωνία σε ζητήματα που αφορούν το στράτευμα της Γαλλίας και το στράτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «είναι μία συμφωνία η οποία ουσιαστικά παρέχει συνεργασία σε διμερές επίπεδο, η οποία έχει να κάνει με την αύξηση του επιπέδου αλληλοενημέρωσης, αλληλοεπιμόρφωσης, ασκήσεων αλλά και διαφόρων διευκολύνσεων του προσωπικού των δύο χωρών στις χώρες όπου βρίσκονται».

Ερωτηθείς για τις εξοπλιστικές προτεραιότητες της Εθνικής Φρουράς, ο κ. Πάλμας απέφυγε να εισέλθει σε λεπτομέρειες, αναφέροντας πως «οι εξοπλιστικές προτεραιότητες είναι συγκεκριμένες, όμως από μέρους μου δεν θα ήταν φρόνιμο τώρα να μπω σε λεπτομέρειες».

«Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είναι εμπιστευτικά, ούτως ώστε να μη δίνουμε αφορμές και σχόλια ένθεν και ένθεν», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες στον αμυντικό τομέα, ο Υπουργός σημείωσε ότι «είναι γνωστή η άριστη σχέση και η συνεργασία, η οποία έχουμε αναπτύξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Είναι γνωστή βεβαίως και η συνεργασία η οποία έχουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα με το Ισραήλ και την ίδια ώρα και με την Ελλάδα, τη Σερβία και άλλες χώρες», συμπλήρωσε καταλήγοντας ο Υπουργός.