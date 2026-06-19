Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Απόπειρα ληστείας σε τράπεζα στο Κίτι - Έφτασαν με καλυμμένα πρόσωπα αλλά δεν άνοιξε η είσοδος και τράπηκαν σε φυγή [ΕΙΚΟΝΕΣ]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένα πρόσωπο, ενώ δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία ή χρηματικό ποσό.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, στο Κίτι, όταν δύο πρόσωπα επιχείρησαν να εισέλθουν σε υποκατάστημα τράπεζας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περάσουν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο πριν το περιστατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα έφθασε έξω από υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Κίτι. Οι δύο επιβαίνοντες στάθμευσαν το όχημα επί του πεζοδρομίου, εξήλθαν από αυτό έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας τσάντες αθλητικού τύπου.


Ακολούθως κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, ωστόσο η πόρτα δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος πρόσβασης που λειτουργεί στο υποκατάστημα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι δύο ύποπτοι επέστρεψαν στο όχημά τους, επιβιβάστηκαν σε αυτό και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο δρόμος μπροστά από την τράπεζα αποκόπηκε για σκοπούς διερεύνησης. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκονται στην περιοχή και διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις, καθώς και άλλες έρευνες με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένα πρόσωπο, ενώ δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία ή χρηματικό ποσό.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα