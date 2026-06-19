Απόπειρα ληστείας σε τράπεζα στο Κίτι - Έφτασαν με καλυμμένα πρόσωπα αλλά δεν άνοιξε η είσοδος και τράπηκαν σε φυγή [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο, στο Κίτι, όταν δύο πρόσωπα επιχείρησαν να εισέλθουν σε υποκατάστημα τράπεζας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περάσουν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο πριν το περιστατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα έφθασε έξω από υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Κίτι. Οι δύο επιβαίνοντες στάθμευσαν το όχημα επί του πεζοδρομίου, εξήλθαν από αυτό έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας τσάντες αθλητικού τύπου.





Ακολούθως κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας, ωστόσο η πόρτα δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος πρόσβασης που λειτουργεί στο υποκατάστημα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι δύο ύποπτοι επέστρεψαν στο όχημά τους, επιβιβάστηκαν σε αυτό και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο δρόμος μπροστά από την τράπεζα αποκόπηκε για σκοπούς διερεύνησης. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκονται στην περιοχή και διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις, καθώς και άλλες έρευνες με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

Από το περιστατικό δεν κινδύνευσε κανένα πρόσωπο, ενώ δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία ή χρηματικό ποσό.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.