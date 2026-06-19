ΥΠΕΣ: Προσωρινά αποδεκτά τα ληγμένα διπλώματα ναυαγοσωστικής

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2026 και προβλέπει την αποδοχή διπλωμάτων ναυαγοσωστικής των οποίων η ισχύς έχει λήξει, συνιστά μία μεταβατική ρύθμιση που εφαρμόζεται μόνο κατά την τρέχουσα περίοδο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για ναυαγοσώστες σε παραλίες ή/και πισίνες, διευκρίνισε ο Αντώνης Οικονομίδης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως εξήγησε ο κ. Οικονομίδης, το Υπουργείο προωθεί τη ρύθμιση για την ανάθεση της αρμοδιότητας έγκρισης και αδειοδότησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, τόσο για κολυμβητικές δεξαμενές όσο και για ακτές, στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με σκοπό «την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του συστήματος, μέσω της εφαρμογής ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης και αδειοδότησης», όπως αναφέρεται και στην εν λόγω εγκύκλιο.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυ Παλλήκαρου, που εξέφρασε αντίθεση με τη ρύθμιση αυτή, ο κ. Οικονομίδης σημείωσε ότι το Υπουργείο αντιμετώπισε «αρκετά διαχρονικά προβλήματα» με την Ομοσπονδία, όπως είπε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο έχει υπόψη του και καταγγελίες. Γι’ αυτό τον λόγο, συνέχισε ο κ. Οικονομίδης, προωθείται η ανάθεση της διαδικασίας πιστοποίησης ναυαγοσωστών στην ΑνΑΔ.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου προβλέπει ότι «μέχρι την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νέου συστήματος πιστοποίησης από την ΑνΑΔ, καθώς και την τροποποίηση του Κανονισμού Γ3 των Όρων Απασχόλησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού («Διαδικασία Πρόσληψης και Αξιολόγησης Ναυαγοσωστών»), τα ήδη εκδοθέντα διπλώματα ναυαγοσωστικής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, των οποίων η ισχύς έχει λήξει, γίνονται αποδεκτά για σκοπούς απασχόλησης σε θέση ωρομίσθιου Ναυαγοσώστη (Κλ. Ε7-Ε8), χωρίς να απαιτείται η ανανέωσή τους».

Ο κ. Οικονομίδης εξήγησε ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω της «δυστοκίας», όπως ανέφερε, στην στελέχωση των σημείων όπου απαιτείται φύλαξη παραλιών ή κολυμβητικών δεξαμενών και θα έχει προσωρινή ισχύ μόνο για φέτος. Σε ερώτηση αν τα διπλώματα που έχουν λήξει, ενδέχεται να υποδηλώνουν αδυναμία των κατόχων τους να ανταπεξέλθουν στα διασωστικά καθήκοντα, ο κ. Οικονομίδης ανέφερε ότι στο πλαίσιο της επιλογής του προσωπικού από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, εξετάζεται η φυσική κατάσταση των υποψηφίων. Πρόσθεσε, δε, ότι η γνώση της διαδικασίας διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών δεν είναι κάτι που χάνεται, δεν ξεχνιέται για κάποιον που ήταν η δουλειά του.

Ερωτηθείς κατά πόσο εξετάζονται τα αιτήματα των ναυαγοσωστών για περισσότερες μόνιμες θέσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπάρχουν κάθε χρόνο και η δυστοκία στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος, ο κ.Οικονομίδης απάντηση ότι γίνεται μία γενικότερη επαναξιολόγηση και επεξεργασία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο αυτό, με στόχο να περιοριστούν οι βραχυχρόνιοι απασχολούμενοι και να αυξηθεί ο αριθμός των πολύμηνων και μόνιμων θέσεων ναυαγοσωστών. Σημείωσε, ακόμα, ότι στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης αυτής, εξετάζεται ακόμα και ο περιορισμός του αριθμού των οργανωμένων παραλιών, ώστε να μην μένουν αφύλαχτες παραλίες στις οποίες υπάρχουν κρεβατάκια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ