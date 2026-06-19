Σε συναγερμό η Πυροσβεστική: Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στον δρόμο Τροόδους προς Πλάτρες - Δείτε βίντεο και εικόνες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αυτοκίνητο που κινείτο στον δρόμο από την Πλατεία Τροόδους προς τις Πλάτρες, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της οποίας έσπευσαν και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στη γύρω περιοχή.

Από το περιστατικό δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός προσώπου, ενώ το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά αναμένεται να διερευνηθούν.

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