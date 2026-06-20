Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: Οι λόγοι της αλλαγής στην Πάφο δεν ήταν προσωπικοί ούτε οικονομικοί

Σαφείς απαντήσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της Μητρόπολης Πάφου έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη ιερατική σύναξη της Μητρόπολης Πάφου, ύστερα από πρόσκληση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να παραστεί στο συνέδριο των ιερέων όχι μόνο για να απευθύνει χαιρετισμό, αλλά και για να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την πρόσφατη αλλαγή στην Πάφο.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που αφήνονται να κυκλοφορούν», είπε, διευκρινίζοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στις αποφάσεις που λήφθηκαν «δεν ήταν επιφανειακοί, ούτε λόγοι προσωπικής αντιπαράθεσης, ούτε οικονομικοί».

Ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε παράλληλα ότι θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα λέγονται για οικονομικά ζητήματα. Όπως σημείωσε, τα βιβλία και οι λογαριασμοί είναι ανοικτά σε κάθε έλεγχο και δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονομικό σκάνδαλο ή ατασθαλία. «Ο παφιακός λαός με γνωρίζει.

Αν υπήρχε οποιαδήποτε οικονομική ατασθαλία, θα ήταν γνωστή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην έλλειψη ιερέων, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε ότι το πρόβλημα απασχολεί όλες τις μητροπολιτικές περιφέρειες, ωστόσο στην Πάφο είναι εντονότερο λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτήτων και χωριών. «Δεν μπορεί κάθε κοινότητα να έχει τον δικό της ιερέα», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το μέλλον του τέως Μητροπολίτη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο. «Αν ο ίδιος επιμένει εκεί που βρίσκεται, θα παραμείνει αργός και το θέμα θα εξεταστεί από την Ιερά Σύνοδο, η οποία θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», ανέφερε.

Σε δηλώσεις του για το Κυπριακό, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος υποστήριξε ότι στόχος της Τουρκίας παραμένει η κατάκτηση ολόκληρης της Κύπρου. Όπως είπε, ο Ελληνισμός οφείλει να αποσοβήσει τον κίνδυνο της τουρκοποίησης, να συσπειρώσει τις δυνάμεις του και να αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, καθώς και τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια απελευθέρωσης της πατρίδας.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος ανέφερε ότι η συνάντηση δεν αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με τους ιερείς της Μητρόπολης, ωστόσο χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι συγκεντρώθηκε το σύνολο του ιερατικού σώματος στην πρώτη επίσημη ιερατική σύναξη της νέας περιόδου.

Τόνισε ότι το έργο της Εκκλησίας και της ποιμαντικής διακονίας είναι κοινό έργο όλων και υπογράμμισε πως η Μητρόπολη συνεχίζει την πορεία που ξεκίνησε με τη διάδοση του Χριστιανισμού στην Πάφο.

Ο κ. Γρηγόριος σημείωσε ακόμη ότι «το πιο πολύτιμο που έχουμε είναι η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου», ενώ κάλεσε τους ιερείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε όσα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και να καλλιεργούν τη σωστή χρήση και προσέγγιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στον «υπέροχο λαό της Πάφου», σημειώνοντας ότι αδικείται όταν η δημόσια συζήτηση περιορίζεται αποκλειστικά στα πρόσφατα γεγονότα. «Δεν θα αφήσουμε την πνευματική δίψα και τις ανάγκες του λαού να επισκιαστούν από αυτά τα ζητήματα», κατέληξε.