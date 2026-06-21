Κοινή άσκηση Τουρκίας – ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Κύπρο με χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις

«Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης» Τουρκίας και ψευδοκράτους με τον ονομασία «Τσανέρ Γκιόνελι» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22-26 Ιουνίου, η οποία θα περιλαμβάνει χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες ασκήσεις.

Η χερσαία φάση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ η θαλάσσια φάση στα ανοικτά της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την «Κίπρις Πόστασι», στην άσκηση θα συμμετάσχουν χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας, η «χωροφυλακή», η «ακτοφυλακή», η «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας» και άλλοι φορείς και οργανισμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ