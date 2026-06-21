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| Κύπρος

Κοινή άσκηση Τουρκίας – ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Κύπρο με χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η άσκηση «Τσανέρ Γκιόνελι» πραγματοποιείται 22–26 Ιουνίου σε Κερύνεια και Αμμόχωστο με συμμετοχή όλων των κλάδων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και «σωμάτων ασφαλείας» του ψευδοκράτους

«Κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης» Τουρκίας και ψευδοκράτους με τον ονομασία «Τσανέρ Γκιόνελι» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22-26 Ιουνίου, η οποία θα περιλαμβάνει χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες ασκήσεις.

Η χερσαία φάση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ η θαλάσσια φάση στα ανοικτά της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την «Κίπρις Πόστασι», στην άσκηση θα συμμετάσχουν χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας, η «χωροφυλακή», η «ακτοφυλακή», η «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας» και άλλοι φορείς και οργανισμοί. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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