Τραμπ: Απειλές για νέα πλήγματα κατά του Ιράν εν μέσω συνομιλιών στην Ελβετία

Απειλές για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει «αμέσως τους πληρεξουσίους της στον Λίβανο», προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία

Η παρέμβαση Τραμπ καταγράφεται ενώ στην Ελβετία διεξάγονται διπλωματικές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε λόγο νωρίτερα για πρόοδο στις συζητήσεις, σημειώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει διπλωματική διέξοδο στα ανοιχτά ζητήματα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι βασικό θέμα των επαφών παραμένει η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ ανέφερε ότι «το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο», προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών. Παράλληλα, όπως σημείωσε, στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και οι εξαγωγές πετρελαίου.

Ρευστό διπλωματικό σκηνικό

Οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ρευστό σκηνικό, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία των συνομιλιών και την ένταση στον Λίβανο.