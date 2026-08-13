Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στην Αγγλία - Μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε γήπεδο γκολφ

Σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Στούρμπριτζ, στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε γήπεδο γκολφ, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

BREAKING: Reports of a fire near a golf course spreading into a nearby housing estate. A major incident is unfolding as emergency crews respond. #BreakingNews #birrmingham #stourbridge #LBC @GBNEWS https://t.co/VSksW5REfF — MrDisrupta (@MrDisrupta) August 13, 2026

Σε πλάνα που έχουν καταγραφεί από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου, διακρίνονται τουλάχιστον τρία ακίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 205 χλμ από το Λονδίνο.

#Breaking #NorwichfIre



Smoke can still be seen rising from the Fire in Norwich on Mousehold Heath. To close for my liking … pic.twitter.com/vsNFcpX5if — Stu North🇬🇧🇬🇧⚒️⚒️🏁🏁 (@stunorth69) August 13, 2026

Περίπου 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Γουέστ Μίντλαντς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ