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Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στην Αγγλία - Μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε γήπεδο γκολφ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δραματικές εικόνες καταγράφονται στο Στούρμπριτζ της κεντρικής Αγγλίας, όπου τουλάχιστον τρία σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες από μεγάλη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν περίπου 60 πυροσβέστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες στο Στούρμπριτζ, στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε γήπεδο γκολφ, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Σε πλάνα που έχουν καταγραφεί από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου, διακρίνονται τουλάχιστον τρία ακίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 205 χλμ από το Λονδίνο.

Περίπου 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Γουέστ Μίντλαντς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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