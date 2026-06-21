Ραγδαίες εξελίξεις: Ο ύποπτος ομολόγησε τον φόνο του 22χρονου φοιτητή – Οικονομικά τα κίνητρα, φαίνεται να έδρασε μόνος του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης και απαγωγής του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON από το Μπαγκλαντές, καθώς οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας οδήγησαν στον εντοπισμό σορού άνδρα σε ανοικτό χώρο της επαρχίας Λάρνακας, η οποία φαίνεται να ανήκει στον νεαρό που αγνοείτο από τις 12 Ιουνίου.

Για την υπόθεση συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον θάνατο του νεαρού και υπέδειξε τόσο το σημείο όπου είχε θαφτεί η σορός όσο και το φερόμενο φονικό όπλο.

Συνελήφθη μετά από αξιολόγηση μαρτυρίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εξασφαλίστηκε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας.

Κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή του φόνου και να οδήγησε τους αστυνομικούς σε σημείο της επαρχίας Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν ότι πρόκειται για τον 22χρονο SHAHRUAR AHMED EMON, η οριστική ταυτοποίηση του οποίου αναμένεται να γίνει μέσω επιστημονικών εξετάσεων.

Εντοπίστηκε μαχαίρι που φέρεται να είναι το φονικό όπλο

Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκαν λειτουργοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής για αυτοψία και συλλογή τεκμηρίων.

Κατά τις εξετάσεις εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον ύποπτο χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του εγκλήματος. Παράλληλα, παραλήφθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα που φαίνεται να ανήκουν στο θύμα.

Οι έρευνες στη σκηνή συνεχίζονται, ενώ οι ανακριτές συλλέγουν επιπρόσθετα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Οικονομικά τα κίνητρα – Φαίνεται να έδρασε μόνος»

Σε δηλώσεις του, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας ανέφερε ότι ο 22χρονος προχώρησε σε παραδοχή ότι σκότωσε τον απαχθέντα και υπέδειξε τόσο τον χώρο όπου βρισκόταν η σορός όσο και το φονικό όργανο και αντικείμενα του θύματος.

Όπως ανέφερε, από τη μέχρι στιγμής μαρτυρία προκύπτει ότι τα κίνητρα φαίνεται να ήταν οικονομικής φύσεως, ενώ όλα τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της Αστυνομίας δείχνουν ότι ο ύποπτος έδρασε μόνος του.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού, δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου. Ωστόσο, με βάση τη μαρτυρία που έχει συλλεχθεί, εκτιμάται ότι ο 22χρονος δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ κατά το οποίο εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

Εξετάζεται φόνος εκ προμελέτης

Η Αστυνομία διερευνά πλέον την υπόθεση ως φόνο εκ προμελέτης, ενώ σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, κατά τη διάρκεια των ερευνών αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, επικοινωνιακά δεδομένα και εξειδικευμένα συστήματα ανάλυσης.

Μέσα από τις εξετάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και την ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων προέκυψε η μαρτυρία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Όπως ανέφερε η Αστυνομία, η υπόθεση θεωρείται ουσιαστικά εξιχνιασμένη με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.

Ο 22χρονος αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον Δικαστηρίου, με την Αστυνομία να ζητά την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 12 Ιουνίου

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του SHAHRUAR AHMED EMON χάθηκαν στις 12 Ιουνίου 2026, όταν αναχώρησε από την οικία του αναφέροντας ότι θα μετέβαινε για πρώτη ημέρα εργασίας σε εργοστάσιο.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις Αρχές και έκτοτε βρισκόταν σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε στις σημερινές δραματικές εξελίξεις.