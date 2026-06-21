Θαμμένη εντοπίστηκε η ανδρική σορός στην Κοφίνου - Ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON από το Μπαγκλαντές, καθώς εντοπίστηκε θαμμένη ανδρική σορός σε περιοχή της Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών και το σφαγείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός φέρει τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον 22χρονο που αναζητείτο μετά την καταγγελία της απαγωγής του. Η ταυτοποίηση αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω των απαραίτητων επιστημονικών εξετάσεων.

Νωρίτερα, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησαν στη σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού, εναντίον του οποίου προέκυψε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρθηκε από την Αστυνομία, ο ύποπτος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του και υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της Κοφίνου, όπου ακολούθως εντοπίστηκε η σορός.

Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη των εγκληματολογικών υπηρεσιών, τα οποία διενεργούν εξετάσεις για τη συλλογή τεκμηρίων και τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του θύματος.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες, ενώ η Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στη σκηνή και την επίσημη αναγνώριση της σορού.