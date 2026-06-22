Ισχυρό ψήφισμα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων εξασφάλισε η Ένωση Συντακτών Κύπρου αναφορικά με την επιχειρουμένη υποβάθμιση της δημοσιογραφικής ταυτότητας της Οργάνωσης από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην Ετήσια Σύνοδο της ΕΟΔ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 18-19 Ιουνίου 2026. Ανάμεσα σε άλλα, η ΕΟΔ εγκαλεί τις κυπριακές αρχές ότι παραβιάζουν τη Σύσταση 2016/4 (Άρθρο 14) του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία υπέγραψε η κυπριακή κυβέρνηση, καθώς και το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA).

Με το υπό αναφορά ψήφισμα η Ετήσια Σύνοδος της ΕΟΔ δίνει εντολή στην Συντονιστική Επιτροπή της ομοσπονδίας:

1. Να υποστηρίξει πλήρως και άνευ όρων τις ενέργειες της Ένωσης Συντακτών Κύπρου για υπεράσπιση της επαγγελματικής της αυτονομίας.

2. Να καλέσει την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανακαλέσει αμέσως την απόφασή της και να αποδεχθεί την δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ ως έγκυρο έγγραφο πιστοποίησης.

3. Να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το θέμα αυτό στο νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης (EBMS), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης (μέσω της Πλατφόρμας για την Προστασία της Δημοσιογραφίας).

«Η ελευθερία του Τύπου και η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων από τον κρατικό έλεγχο αποτελούν μη διαπραγματεύσιμα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας», υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.

Την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκπροσώπησαν στη Σύνοδο της Αγκύρας ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Γιώργος Φράγκος και το Μέλος του ΔΣ Στέλιος Μαραθοβουνιώτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, την επόμενη ημέρα, στις 20 Ιουνίου 2026 στην Κωνσταντινούπολη, όλες οι ελληνικές αντιπροσωπείες των δημοσιογραφικών ενώσεων που μετείχαν στη Σύνοδο, μαζί με την κυπριακή αντιπροσωπεία, έγιναν δεχτές στο Φανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο οποίος και καλωσόρισε θερμά όλους τους Ελλαδίτες και Κύπριους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η δημοσιογραφία στα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα στη σύγχρονη εποχή.

Θα ακολουθήσει αύριο άλλη ανακοίνωση για τα ευρύτερα ζητήματα που απασχόλησαν την Ετήσια Σύνοδο της ΕΟΔ.