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| Κύπρος

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Σιά της επαρχίας Λάρνακας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στη κοινότητα Σιά, της επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:50 π.μ. στην τοποθεσία «Μονοκόμματα» της κοινότητα Σιάς.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:10 π.μ., προτού επεκταθεί, προσθέτει το Τμήμα, συμπληρώνοντας πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει η ανακοίνωση.

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