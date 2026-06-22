Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Σιά της επαρχίας Λάρνακας

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στη κοινότητα Σιά, της επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:50 π.μ. στην τοποθεσία «Μονοκόμματα» της κοινότητα Σιάς.

Λόγω της άμεσης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:10 π.μ., προτού επεκταθεί, προσθέτει το Τμήμα, συμπληρώνοντας πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει η ανακοίνωση.