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Οδηγοί Προσοχή! Από αύριο Τρίτη σε λειτουργία νέες κάμερες τροχαίας - Δείτε πού τοποθετήθηκαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τίθενται από αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, σε εφαρμογή φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις στην λεωφόρο Ελλάδος του Δήμου Αραδίππου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το σημαντικό έργο εγκατάστασης των νέων φωτοελεγχόμενων διασταυρώσεων στη λεωφόρο Ελλάδος βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής του, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή».

Προστίθεται ότι «από αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της Λεωφόρου Ελλάδος με τις οδούς Ιβύκου και Σεργίου & Βάκχου».

Σημειώνεται πως «οι φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις της λεωφόρου Ελλάδος με την οδό Γεωργίου Θεοτοκά και της λεωφόρου Ελλάδος με την οδό Ιάκωβου Πατάτσου θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες, με την ολοκλήρωση των τελικών τεχνικών δοκιμών και ρυθμίσεων».

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