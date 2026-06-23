Πανίκος Νικολάου: Ηχηρό το μήνυμα ΕΚΤ για το πλαίσιο των εκποιήσεων

Η οικονομική αξιοπιστία είναι συλλογικό κεκτημένο που κερδήθηκε μετά από πολλές προσπάθειες και θυσίες και δεν πρέπει να το θέσουμε σε κίνδυνο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Τραπεζών, Πανίκος Νικολάου, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ με τον πλέον κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο επιβεβαιώνει τις θέσεις του συνδέσμου για την ανάγκη σταθερού πλαισίου εκποιήσεων.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι χωρίς υγιή τραπεζικό τομέα, η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, προσθέτοντας ότι χωρίς ορθολογικές και συνετές δημοσιονομικές και πολιτικές αποφάσεις, ούτε οι ίδιες οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν το μέγιστο στην οικονομία.

Η ΕΚΤ επιβεβαιώνει πάγιες θέσεις για πλαίσιο εκποιήσεων

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Νικολάου επανέλαβε τη σημασία ενός σταθερού πλαισίου εκποιήσεων, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ επιβεβαίωσε πρόσφατα με τον πιο ηχηρό τρόπο τις πάγιες θέσεις του συνδέσμου.

«Οι πάγιες, τεχνοκρατικές θέσεις που ως Σύνδεσμος Τραπεζών καταθέτουμε με συνέπεια στον δημόσιο διάλογο για τη σημασία ενός σταθερού πλαισίου εκποιήσεων, δεν αποτελούν υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά θεμελιώδεις οικονομικές πραγματικότητες. Αυτό επιβεβαιώνεται με τον πλέον κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο από την πρόσφατη, αυστηρή γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», τόνισε.

Η Φρανκφούρτη υπογραμμίζει ξεκάθαρα, υπογράμμισε, «ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις, χωρίς μελέτη αντικτύπου και οι λαϊκίστικες προτάσεις για αναστολή των διαδικασιών, όχι μόνο δεν προστατεύουν τους πραγματικά ευάλωτους, αλλά ναρκοθετούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επιβραβεύουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και, τελικά, τιμωρούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνεπών πολιτών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και στερώντας αναγκαία ρευστότητα από την κυπριακή αγορά».

«Έγνοια όλων μας πρέπει να είναι οι καταθέτες, οι συνεπείς δανειολήπτες που είναι η συντριπτική πλειοψηφία καθώς και η νέα γενιά που θα αιτηθεί δάνειο για να ξεκινήσει τη ζωή της ή την επιχείρηση της», ανέφερε.

ΜΕΔ

Όσον αφορά την πορεία των ΜΕΔ, σημείωσε ότι παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών, αυτά που σχετίζονται με δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια παραμένουν ελάχιστα. Αυτό αποδεικνύει, σημείωσε, ότι οι τράπεζες ακολούθησαν συνετές δανειοδοτικές πολιτικές και ότι, εκεί όπου χρειάστηκε, στήριξαν ουσιαστικά τους πελάτες τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, όπως συνέβη χαρακτηριστικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Βαρίδι τα ΜΕΔ εκτός συστήματος

Αναφερόμενος στα ΜΕΔ που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, σημείωσε ότι στο τέλος του 2025, ανέρχονται περίπου σε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούν «βαρίδι» για την οικονομία.

«Άποψη μας, 13+ χρόνια από την κρίση είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός δανειοληπτών αντιμετωπίζει θέματα βιωσιμότητας και παράκληση μου προς όλους τους φορείς είναι να το δούμε με αυτό το πρίσμα παρά να το παραπέμπουμε στις αίθουσες δικαστηρίων μετά από κάποια χρόνια, όπου το υπόλοιπο των δανείων θα είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο», υπέδειξε με νόημα.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η μείωση των ΜΕΔ δείχνει και κάτι άλλο. «Ότι και οι ίδιοι οι συμπολίτες μας έχουν πλέον ωριμάσει χρηματοοικονομικά. Κατανοούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους, σχεδιάζουν πιο προσεκτικά και λειτουργούν πιο υπεύθυνα».

Μήνυμα προς πολιτεία και βουλή

«Στέλνουμε μήνυμα προς την πολιτεία και τα μέλη της νεοεκλεγείσας Βουλής των Αντιπροσώπων και εκφράζουμε την ετοιμότητά μας για έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο. Οι διεθνείς επενδυτές, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν πάντοτε αν μια χώρα διατηρεί μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική και ένα αξιόπιστο, σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό περιβάλλον», υπογράμμισε.

Ας μην κατηγορούνται οι τράπεζες

Παράλληλα, ο κ. Νικολάου στο πλαίσιο της ομιλίας του, ήταν έντονος όσον αφορά τα πυρά που εκτοξεύονται συχνά για τις τράπεζες όσον αφορά τα κέρδη τους, τα ισχυρά τους κεφάλαια και τη μερισματική τους πολιτική.

«Ας μην κατηγορούμαστε επίσης επειδή είμαστε κερδοφόροι, επειδή έχουμε από τους καλύτερους κεφαλαιακούς δείκτες στην Ευρώπη, επειδή υπερκαλύπτουμε τα πολύ αυστηρά εποπτικά μας κριτήρια, επειδή προσελκύουμε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, επειδή έχουμε την ευχέρεια να προχωρήσουμε με εξαγορές μικρότερων οργανισμών που αλλιώς δεν θα επιβίωναν», τόνισε.

«Ας μην κατηγορούμαστε όταν δίνουμε μέρισμα στους μετόχους που μας εμπιστεύτηκαν την ώρα που θα μπορούσαν να επενδύσουν τα χρήματα τους σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου».

Άλλωστε, υπέδειξε, «ως τράπεζες αποδείξαμε στην πράξη πως δεν είμαστε απλοί θεατές στα μεγάλα ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας. Ήμασταν παρόντες δίπλα στους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό. Και σήμερα δηλώνουμε ξανά παρόντες στη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία λόγω του αφθώδους πυρετού».

«Αποδεικνύουμε καθημερινά ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι και κοινωνικός. Είναι μετρήσιμες πράξεις με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον».