John Kaponi για παραίτηση Στάρμερ: «Δεν είναι χάλια η Αγγλία, αλλά το Brexit άλλαξε τα πάντα» (ηχητικό)

Τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, αλλά και τη συζήτηση που συνεχίζει να προκαλεί το Brexit δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016, σχολίασε ο επικοινωνιολόγος και πρώην σύμβουλος του Ντέιβιντ Κάμερον για ευρωπαϊκά θέματα, John Kaponi, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη.

«Μετά το Brexit άλλαξε η Αγγλία, ο κόσμος άλλαξε και η σταθερότητα που υπήρχε ιστορικά στην Αγγλία έχει χαθεί λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. «Έχουμε επτά πρωθυπουργούς σε δέκα χρόνια, που είναι πρωτόγνωρο για την Αγγλία», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες εμφανίζονται πλέον πολύ πιο απαιτητικοί απέναντι στις κυβερνήσεις και δεν δείχνουν την υπομονή που χαρακτήριζε παλαιότερες εποχές. «Ο κόσμος εδώ δεν έχει υπομονή πλέον. Θέλουν άμεσα αποτελέσματα και θέλουν να δουν έργα», σημείωσε.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι Βρετανοί έχουν αλλάξει άποψη για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Καπώνης εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα έχει πλέον προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι παρότι ο ίδιος είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, σήμερα δεν θα υποστήριζε μια επιστροφή.

«Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που ψήφισαν να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου έλεγες ότι αύριο έχουμε δημοψήφισμα και να ξαναμπούμε στην Ευρώπη, εγώ θα αρνηθώ», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, τόσο η Βρετανία όσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. «Έχει αλλάξει και η Ευρώπη πλέον», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στραφεί στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες.

Ο κ. Καπώνης απέρριψε επίσης την εικόνα μιας βρετανικής οικονομίας που βρίσκεται σε βαθιά κρίση εξαιτίας του Brexit. «Να μην παίρνουμε τις εντυπώσεις ότι πάει χάλια η Αγγλία. Δεν είναι χάλια η Αγγλία», τόνισε.

Αναφερόμενος στον πιθανό διάδοχο του Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ, ο κ. Καπώνης σημείωσε ότι πρόκειται για πολιτικό με ισχυρή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά περιορισμένη εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, η Κύπρος θα πρέπει να αναπτύξει δίαυλο επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία των Εργατικών, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστές οι θέσεις της για το Κυπριακό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. «Πρέπει άμεσα εδώ στην Κύπρο να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τη νέα ομάδα και να δούμε τις γνώμες της για το Κυπριακό και για την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε την παρέμβαση του John Caponi στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: