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«Τσανέρ Γκιόνελι»: Τι αφορά η «άσκηση» μεταξύ κατεχομένων-Τουρκίας που βρίσκεται σε εξέλιξη (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από το 2002 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 122 «ασκήσεις» έρευνας και διάσωσης Τουρκίας με το ψευδοκράτος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «άσκηση» έρευνας και διάσωσης Τουρκίας- ψευδοκράτους με την επωνυμία «Υπολοχαγός Τσανέρ Γκιόνελι -2026» ενώ σε διάσκεψη Τύπου αναφέρθηκε ότι η χερσαία φάση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην κατεχόμενη Κερύνεια ενώ η θαλάσσια φάση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας στη διάσκεψη Τύπου ο «διοικητής» των «δυνάμεων ασφαλείας» του ψευδοκράτους Υποστράτηγος Ιλκέρ Γκιόργκιουλου είπε ότι η «άσκηση» έρευνας και διάσωσης περιλαμβάνει αναζήτηση και διάσωση ανθρώπων και οχημάτων που κινδυνεύουν στη θάλασσα και στην ξηρά με τη χρήση σκαφών, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης.

Είπε ακόμα ότι από το 2002 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 122 «ασκήσεις» έρευνας και διάσωσης Τουρκίας με το ψευδοκράτος, 43 «ασκήσεις» νότια της Αμμοχώστου -Καρπασίας, 65 βόρεια της Καρπασίας, 9 στην περιοχή Κόκκινα και 5 σε διεθνή ύδατα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι για την «άσκηση» λειτουργούν 10 κέντρα συντονισμού στην Τουρκία και 4 στο ψευδοκράτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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