Αναρτήσεις στο TikTok αποκάλυψαν κύκλωμα οπιοπαπαρούνας – Επτά συλλήψεις για 31,5 κιλά ναρκωτικών

Αναρτήσεις στο TikTok που φέρονταν να προωθούν την πώληση αποξηραμένων καρπών οπιοπαπαρούνας (Papaver somniferum) αποτέλεσαν το έναυσμα για μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), η οποία μέσα σε τέσσερις ημέρες οδήγησε σε επτά συλλήψεις και στην κατάσχεση 31,5 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

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Όπως δήλωσε στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του «Π», Politis to the point, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, οι Αρχές εντόπισαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαφήμιζαν την πώληση του φυτού της οπιοπαπαρούνας και σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες προχώρησαν άμεσα σε συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της διακίνησής του

Σε συνεργασία με εταιρείες ταχυμεταφορών, η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου. Μέσα σε τέσσερις ημέρες συνελήφθησαν επτά πρόσωπα σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 31,5 κιλά αποξηραμένων καρπών οπιοπαπαρούνας και άλλων οπιοειδών ουσιών.

Οι αναρτήσεις στο TikTok έχουν πλέον αφαιρεθεί, ωστόσο παραμένουν υπό παρακολούθηση από τις Αρχές.

Ο κ. Ανδρέου ανέφερε ότι η ΥΚΑΝ ενήργησε άμεσα προκειμένου να ανακόψει τη διακίνηση στο αρχικό της στάδιο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι ουσίες που κατασχέθηκαν μπορούν, μετά από επεξεργασία, να μετατραπούν σε ναρκωτικά προς διάθεση στην αγορά, ενώ η λανθασμένη επεξεργασία ή δοσολογία ενδέχεται να αποβεί μοιραία.

Δύο συλλήψεις στη Λεμεσό

Η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Λεμεσό οδήγησε στη σύλληψη δύο προσώπων. Μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν 23χρονο να μεταφέρει τσάντα σε δρόμο της πόλης και, μετά από έλεγχο, βρήκαν δύο πλαστικές συσκευασίες με αποξηραμένους καρπούς Papaver somniferum συνολικού βάρους 418 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε 21χρονος και χαρτοκιβώτιο που περιείχε ακόμη οκτώ συσκευασίες με αποξηραμένους καρπούς συνολικού μικτού βάρους 1,682 κιλών. Και οι δύο συνελήφθησαν εκ νέου βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ διάφορα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην οικία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Πρώτη υπόθεση αυτού του είδους στην Κύπρο

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, άλλη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων οδήγησε στη σύλληψη άνδρα 35 ετών και γυναίκας 31 ετών. Η Αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση ως την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση εισαγωγής στην Κύπρο τόσο μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών αυτής της κατηγορίας.

Ενημέρωση από την Αστυνομία την Τετάρτη

Η Αστυνομία Κύπρου θα παραθέσει την Τετάρτη δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και ενημέρωση για πρόσφατες υποθέσεις που αφορούν νέες κατηγορίες ναρκωτικών ουσιών.

Στη διάσκεψη αναμένεται να μιλήσουν ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ο Υπαρχηγός Παναγιώτης Σταύρου και ο Διοικητής της ΥΚΑΝ Χρίστος Ανδρέου.