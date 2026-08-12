Ισραηλινοί έποικοι πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, παρά την άφιξη του στρατού

Ισραηλινοί έποικοι συνέχισαν σήμερα τον αποκλεισμό σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παρά την άφιξη αξιωματικών για να τους εκτοπίσουν, όπως ανέφερε ο στρατός, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα και έναν φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πολιορκία αυτών των κατοικιών μιας μεγάλης παλαιστινιακής οικογένειας άρχισε την Κυριακή. Ομάδα εποίκων εγκατέστησε μια σκηνή εκεί κοντά, στο χωριό Κούσρα, νοτίως της Ναμπλούς, και απέκλεισε τη μεταφορά και την παράδοση προμηθειών.

"Δεν λάβαμε ούτε τρόφιμα ούτε φάρμακα", δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κουσάι Αμπού Ρίντα, ένας από τους πολιορκούμενους κατοίκους, προσθέτοντας ότι έχει ηλεκτρικό ρεύμα χάρη στα ηλιακά πάνελ.

Σύμφωνα με τον στρατό, αξιωματικοί μετέβησαν επί τόπου το πρωί, έβγαλαν τη σκηνή και "προσπαθούσαν να απομακρύνουν τους πολίτες που βρίσκονται εκεί".

Το απόγευμα, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησε ότι ο στρατός είχε εγκαταλείψει την περιοχή, από την οποία αφαιρέθηκε η σκηνή, αλλά ότι έποικοι συνέχιζαν να βρίσκονται εκεί.

"Ο στρατός αποχώρησε και, επί του παρόντος, συνεχίζουμε να πολιορκούμαστε, με τους εποίκους στην πόρτα μας", δήλωσε ο Αμπού Ρίντα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, "οι αξιωματικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους απέναντι στις ενέργειες που διαπράττονται από Ισραηλινούς πολίτες κατά της παλαιστινιακής οικογένειας", δήλωσε ο στρατός.

Ο στρατός ανακοίνωσε πειθαρχικά μέτρα κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που είχαν μαγνητοσκοπηθεί στο σημείο αυτό λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο στρατός ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι έλαβε αναφορές για επιδρομές εποίκων που εισέβαλαν σε παλαιστινιακά σπίτια και εδάφη στον τομέα αυτό και εγκαταστάθηκαν εκεί. Κατήγγειλε "μια παράνομη και απαράδεκτη δραστηριότητα, που θίγει τους κατοίκους αυτών των περιοχών και διαταράσσει την καθημερινότητά τους".

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, Ισραηλινοί έποικοι είχαν πυρπολήσει στα τέλη Ιουλίου ένα τζαμί στο χωριό Κούσρα.

Η βία αυξήθηκε πολύ στη Δυτική Όχθη με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από εποίκους κατά παλαιστινιακών χωριών μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο κατέχει το Ισραήλ από το 1967, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι οικισμοί αυτοί είναι παράνομοι.

Καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει στοιχείων του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι οι στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.097 Παλαιστίνιους --μαχητές και πολίτες-- από τις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, κατά την ίδια περίοδο τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί -- πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας-- σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ