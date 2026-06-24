Συναγερμός στην ΥΚΑΝ για την υγρή κοκαΐνη – Φόβοι για εργαστήριο αποϋγροποίησης στην Κύπρο

Νέο πονοκέφαλο προκαλεί στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, βάρους περίπου τεσσάρων κιλών, που εντοπίστηκε χθες στις αποσκευές 65χρονου επιβάτη στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι για πρώτη φορά που κοκαΐνη σε υγρή μορφή, σε τέτοια μεγάλη ποσότητα, κατάσχεται στην Κύπρο, γι’ αυτό και ο προβληματισμός των διωκτικών Αρχών σχετίζεται, κυρίως, με την επεξεργασία της συγκεκριμένης ουσία. Μπορεί να έχει εντοπιστεί και στο παρελθόν τέτοιο είδος κοκαΐνης, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες.

Εξετάζεται κατά πόσο η ποσότητα που κατασχέθηκε προοριζόταν για την εγχώρια αγορά. Το θέμα, όμως, που απασχολεί σοβαρά την ΥΚΑΝ είναι ότι απαιτείται εξεζητημένη χημική επεξεργασία προκειμένου η κοκαΐνη να αποϋγροποιηθεί και να εξαχθεί σε στερεή μορφή για χρήση από τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ανησυχία κατά πόσον στην Κύπρο υπάρχει ένα τέτοιο εργαστήριο.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η υγροποιημένη μορφή κοκαΐνης έχει πια καθιερωθεί στο εμπόριο του συγκεκριμένου ναρκωτικού κυρίως στην Λατινική Αμερική, ενώ η ανίχνευσή της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η απόπειρα εισαγωγής στην Κύπρο υγροποιημένης κοκαΐνης καταδεικνύει, σύμφωνα με τις Αρχές Ασφαλείας, ότι οι έμποροι αναζητούν πια νέες μεθόδους προκειμένου να πετύχουν πρόσβαση στην κυπριακή αγορά με το μικρότερο δυνατό ρίσκο.

Όσον αφορά τον 65χρονο Αμερικανό, στις αποσκευές του οποίου ανακαλύφθηκε η υγροποιημένη κοκαΐνη, αυτός οδηγήθηκε σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας κι εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης για συμπλήρωση των ανακρίσεων. Εναντίον του εξετάζεται το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η σύλληψή του έγινε κατορθωτή στο πλαίσιο συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές του αερολιμένα Λάρνακας. Καθ΄υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, τελωνειακός λειτουργός ανέκοψε για έλεγχο τον ύποπτο, ο οποίος αφίχθη από τον Καναδά, μέσω Βιέννης. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές του εντοπίστηκαν 10 νάιλον συσκευασίες με ύποπτη υγρή ουσία, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε πλαστικά δοχεία καλλυντικών.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κοκαΐνη σε υγρή μορφή συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων κιλών. Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους αστυνομικούς της ΥΚΑΝ και αρνείται να κατονομάσει τους συνεργάτες του στο εξωτερικό, ούτε τα άτομα στα οποία θα παρέδιδε την υγροποιημένη κοκαΐνη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΥΚΑΝ, οι συνολικές κατασχέσεις κοκαΐνης το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν περίπου στα 76 κιλά, ενώ οι κατασχέσεις κοκαΐνης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 μόλις που είχαν ξεπεράσει τα 50 κιλά…