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Μέχρι το τέλος του 2027 οι μπουλντόζες για τις νέες φυλακές στον Μαθιάτη, λέει ο Φυτιρής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δέκα με δώδεκα συλλήψεις την ημέρα . Γεμίζουν φυλακές και κρατητήρια»

Την ανάγκη ριζικής αναβάθμισης του σωφρονιστικού συστήματος, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κεντρικές Φυλακές, ανέδειξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε σύγχρονες φυλακές. «Ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι φυλακές δεν μπορούν να γίνουν σύγχρονες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη βελτίωση των συνθηκών, στην ενίσχυση του προσωπικού και στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας.

Αναφερόμενος στον υπερπληθυσμό, σημείωσε ότι καθημερινά πραγματοποιούνται 10 με 12 συλλήψεις, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει τόσο τα αστυνομικά κρατητήρια όσο και οι φυλακές. 

Στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των φυλακών, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η διεύρυνση των κριτηρίων για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Τώρα είναι πολύ περιορισμένα τα κριτήρια. Πρέπει να τα δούμε ώστε να βγαίνουν περισσότεροι έξω, έστω και με το ρίσκο να γίνει κάτι», ανέφερε.

Ο Υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης 90 δεσμοφυλάκων, σημειώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα προχωρήσει στον διορισμό διευθυντή Φυλακών «το αργότερο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου».

Σε ό,τι αφορά τις απολαβές των δεσμοφυλάκων, τάχθηκε υπέρ της διαφοροποίησης ανάλογα με τα καθήκοντα που εκτελούν. «Αυτοί που είναι στις πτέρυγες των βαρυποινιτών και στις δύσκολες πτέρυγες πρέπει να αμείβονται περισσότερο από αυτούς που είναι σε βοηθητικές υπηρεσίες ή στα γραφεία», ανέφερε.

Για τις νέες φυλακές στον Μαθιάτη, ο κ. Φυτιρής είπε ότι προχωρούν οι σχεδιασμοί και οι επαφές για χρηματοδότηση του έργου, ενώ στόχος είναι να παρουσιαστεί το φθινόπωρο το master plan στην τοπική κοινότητα. «Κύριος στόχος και βασικός πρώτος στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες και να ξεκινήσει το έργο πριν από το τέλος του 2027», δήλωσε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που απαιτεί χρόνο, εκτιμώντας ότι οι νέες φυλακές δεν αναμένεται να είναι έτοιμες πριν από το 2030.

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