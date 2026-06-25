Απεβίωσε ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του ΓΓ του ΑΚΕΛ σε ηλικία 90 ετών

Απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 90 ετών, ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 5:30 το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτεράς.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4:30 μ.μ.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας – Κερύνειας.

Μετά την κηδεία θα προσφερθεί καφές στο Σωματείο «Δόξα Δευτεράς».