Απεβίωσε ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του ΓΓ του ΑΚΕΛ σε ηλικία 90 ετών

Απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 90 ετών, ο Γιώργος Στεφάνου, πατέρας του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 5:30 το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Δευτεράς.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 4:30 μ.μ.
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας – Κερύνειας.
Μετά την κηδεία θα προσφερθεί καφές στο Σωματείο «Δόξα Δευτεράς».