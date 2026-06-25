«Επικηρυγμένος» και στην Κύπρο ο λαγοκέφαλος – Αποζημίωση €4,73/κιλό για το τοξικό ψάρι

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα ο λαγοκέφαλος, ένα εισβλητικό θαλάσσιο είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο, λόγω των επιπτώσεών του στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλιεία.

Για το θέμα μίλησε την κρατική τηλεόραση η Νικολέτα Βαρνάβα, Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών στην Κύπρο, η οποία περιέγραψε το προφίλ του ψαριού, τις επιπτώσεις του αλλά και τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείρισή του.

Εισβολικό είδος από τον Ινδικό Ωκεανό

Όπως εξήγησε, ο λαγοκέφαλος είναι μεταναστευτικό και ιδιαίτερα εισβλητικό είδος που έχει εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, επηρεάζοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα εδώ και δεκαετίες.

Στην Κύπρο εμφανίστηκε γύρω στο 2000, με σημαντική αύξηση των πληθυσμών του από το 2006 και μετά, ενώ σήμερα καταγράφεται ευρύτερη εξάπλωση και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Τοξικό ψάρι

Το συγκεκριμένο είδος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο για κατανάλωση, καθώς περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη η οποία, όπως τονίζεται, δεν καταστρέφεται ούτε με το μαγείρεμα.

Για τον λόγο αυτό οι αρχές απευθύνουν αυστηρές συστάσεις προς το κοινό να αποφεύγει οποιαδήποτε κατανάλωση ή χειρισμό του ψαριού εκτός ελεγχόμενων διαδικασιών.

Ζημιές στην αλιεία και σχέδια διαχείρισης

Όπως αναφέρθηκε, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές ζημιές τόσο στα αλιευτικά εργαλεία όσο και στα ιχθυαποθέματα, καθώς τρέφεται με ποικιλία θαλάσσιων οργανισμών.

Στην Κύπρο εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης για τον περιορισμό του πληθυσμού του, στο πλαίσιο του οποίου οι αλιείς αποζημιώνονται για την αλίευση του είδους, με τιμή που έχει καθοριστεί στα 4,73 ευρώ ανά κιλό, μετά από σχετική μεθοδολογία αξιολόγησης.

Στην Ελλάδα ο λαγοκέφαλος επικηρύχθηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό. Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Στην πιλοτική εφαρμογή το μέτρο αφορά κατ' αρχήν τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Χωρίς δυνατότητα κατανάλωσης – αυστηρό πλαίσιο στην ΕΕ

Παρότι σε ορισμένες χώρες έχουν γίνει πειραματικές προσπάθειες αξιοποίησης ή αποτοξικοποίησης του ψαριού, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αυστηρά ρυθμισμένη η εμπορία του, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές διαχείρισης.

Αυξανόμενη παρουσία στην Ελλάδα

Όπως σημειώθηκε, η εξάπλωση του λαγοκέφαλου φαίνεται να μετακινείται σταδιακά προς βορειότερες περιοχές της Μεσογείου, με την Ελλάδα να καταγράφει αυξημένα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη λήψη επιπλέον μέτρων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το φαινόμενο συνδέεται και με τις μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ η διαχείρισή του επικεντρώνεται στον περιορισμό των επιπτώσεων και όχι στην εξάλειψή του.

Κίνδυνος για τον άνθρωπο

Το ψάρι δεν θεωρείται επιθετικό, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε περιπτώσεις που αισθανθεί απειλή ή χειριστεί από ανθρώπους. Παράλληλα, η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίδοτο.