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Σύλληψη 36χρονου για τους πυροβολισμούς κατά κατοικίας στην Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπό κράτηση τέθηκε 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη από το ΤΑΕ Πάφου για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών κατά κατοικίας σε χωριό της επαρχίας.

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 36 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών κατά κατοικίας στην επαρχία Πάφου, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 24 Ιουνίου.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 7:15 χθες το βράδυ από μέλη του ΤΑΕ Πάφου και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, το οποίο εκδόθηκε στη βάση στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μετά τη σύλληψή του τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα της 24ης Ιουνίου, άγνωστο πρόσωπο ή πρόσωπα έριξαν πυροβολισμούς κατά κατοικίας δύο προσώπων, ηλικίας 41 και 37 ετών, σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Από τους πυροβολισμούς επλήγη η ξύλινη πόρτα της κύριας εισόδου της κατοικίας. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

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