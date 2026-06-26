Στα χέρια των κυπριακών Αρχών 53χρονος για διαδικτυακή απάτη άνω των 65 χιλιάδων ευρώ!

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 53 ετών προχώρησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Ο 53χρονος καταζητείτο από την Αστυνομία βάσει εθνικού και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σε σχέση με υπόθεση που αφορά την απόσπαση χρηματικού ποσού πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Βέλγιο τον περασμένο Απρίλιο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας, εγκρίθηκε η έκδοσή του στις κυπριακές αρχές και μεταφέρθηκε στην Κύπρο συνοδεία μελών του ΤΑΕ Λεμεσού, νωρίς σήμερα τα ξημερώματα.

Η υπόθεση αφορά απάτη που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2017, σε βάρος εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό. Όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων από άλλη εταιρεία που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα, καταβάλλοντας ποσό πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα που της υποδείχθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών, με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό να καταλήξει σε ξένο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 53χρονου, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.