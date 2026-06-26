Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στα χέρια των κυπριακών Αρχών 53χρονος για διαδικτυακή απάτη άνω των 65 χιλιάδων ευρώ!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η υπόθεση αφορά απάτη που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2017, σε βάρος εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό. Όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων από άλλη εταιρεία που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα, καταβάλλοντας ποσό πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα που της υποδείχθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 53 ετών προχώρησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Ο 53χρονος καταζητείτο από την Αστυνομία βάσει εθνικού και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σε σχέση με υπόθεση που αφορά την απόσπαση χρηματικού ποσού πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ από εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Βέλγιο τον περασμένο Απρίλιο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας, εγκρίθηκε η έκδοσή του στις κυπριακές αρχές και μεταφέρθηκε στην Κύπρο συνοδεία μελών του ΤΑΕ Λεμεσού, νωρίς σήμερα τα ξημερώματα.

Η υπόθεση αφορά απάτη που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2017, σε βάρος εταιρείας που εδρεύει στη Λεμεσό. Όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων από άλλη εταιρεία που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα, καταβάλλοντας ποσό πέραν των 65 χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικό ίδρυμα που της υποδείχθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών, με αποτέλεσμα το χρηματικό ποσό να καταλήξει σε ξένο τραπεζικό λογαριασμό.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 53χρονου, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΠΑΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα