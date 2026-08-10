Ο Τραμπ απαιτεί αποζημιώσεις από το Ιράν για Αμερικανούς νεκρούς και τραυματίες

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν «αποζημιώσεις» από το Ιράν για «τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου.

Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους πέντε μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως «είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» σε επιθέσεις ανά τον κόσμο.

Υπογράμμισε πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί, μεταξύ άλλων, «στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών» που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια. «Για να μην αναφέρω τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν θα έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο αντιτορπιλικό USS Cole. Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, τον Οκτώβριο του 2000 στην Υεμένη, είχε αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε πως έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν την αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ