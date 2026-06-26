Επιχείρηση FBI στα κατεχόμενα: «Συνελήφθη» στα κατεχόμενα καταζητούμενος για την μεγαλύτερη απάτη στις ΗΠΑ

Στις 18 Ιουνίου με κοινή επιχείρηση του FBI, των τουρκικών αρχών ασφαλείας και της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους, «συνελήφθη» στα κατεχόμενα ο καταζητούμενος στις ΗΠΑ για απάτη στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος υγείας Medicare ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Ιμπραχίμ Χαλντούν Χιλμί.

Το θέμα προβάλλει πρωτοσέλιδα σήμερα η εφημερίδα Ντιαλόγκ αλλά ανέδειξε χθες το απόγευμα η τ/κ ιστοσελίδα MYK haber. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χιλμί ζούσε στον κατεχόμενο Άγιο Επίκτητο Κερύνειας τον τελευταίο ένα περίπου χρόνου, από τον Μάιο του 2025.

Είναι Αμερικανός πολίτης γεννημένος στο Ιράκ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητος μετανάστης» από το «υπουργικό συμβούλιο» του ψευδοκράτους, στις 16 Ιουνίου. Φέρεται ν’ αντιμετωπίζει κατηγορίες σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για απάτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το Medicare είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, το οποίο παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρίες και άτομα με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με την MYK haber μετά από ειδική επιχείρηση στο πλαίσιο της διεθνούς διαδικασίας εναντίον του, ο Χιλμί μεταφέρθηκε από την «τδβκ», πρώτα στην Τουρκία και στη συνέχεια, υπό την επίβλεψη αξιωματούχων του FBI, στις ΗΠΑ στις 19 Ιουνίου.

Σε δηλώσεις του στη MYK haber, ο «υπουργός εσωτερικών», Ντουρσούν Ογούζ δεν διέψευσε τις πληροφορίες και υποστήριξε ότι το ψευδοκράτος είναι ανοιχτό σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας, κυρίως την Τουρκία και την Ιντερπόλ.

Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ως αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, του FBI του Μαϊάμι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των τουρκικών αρχών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χιλμί κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που αφορούν το Medicare στην ιστορία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Χιλμί αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ηλεκτρονική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος σε σχέση με την εταιρεία του, Sunshine Senior Solutions, με έδρα τη Φλόριντα.

Η έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι δισεκατομμύρια δολάρια με πλαστά τιμολόγια υποβλήθηκαν στο σύστημα Medicare για ουροκαθετήρες και διάφορα ιατρικά μηχανήματα που δεν χρειάστηκαν ποτέ ή δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της επιχείρησης και κατασχέθηκαν εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, πολυτελή οχήματα και κρυπτονομίσματα.

Η MYK haber και η Ντιαλόγκ δημοσιεύουν νυχτερινές φωτογραφίες από την ομάδα του FBI να βρίσκεται μπροστά από ένα μικρό αεροπλάνο και να συνοδεύει τον Χιλμί εντός αυτού σε αεροδρόμιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ