Χωρίς νερό η Λακατάμεια το Σάββατο - Ποιες οδοί επηρεάζονται

Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί το Σάββατο σε περιοχές του Δήμου Λακατάμειας, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Όπως αναφέρεται, οι εργασίες θα αρχίσουν στις 7:00 π.μ. στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Φερεκράτους.

Λόγω των εργασιών, θα επηρεαστεί η υδροδότηση στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως, Φερεκράτους, Μαρίας Μαγδαληνής, Μαρίας Εγκλητικής, Θεόφιλου Γεωργιάδη, Νεύτωνος, Φινέα, Φίλωνος, Φιλοκτήτη και Φιλοθέου.

Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ