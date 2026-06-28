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Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 53χρονος - Εντοπίστηκε τραυματισμένος στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία.

Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 53χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε την Κυριακή σοβαρά τραυματισμένος στην Αγία Νάπα. Φέρει κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ότι, λίγο νωρίτερα, είχε μεταφερθεί εκεί τραυματισμένο πρόσωπο.

Αναφέρεται ότι «ο 53χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος στην οδό Ελευθερίας, στην Αγία Νάπα, όπου παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου».

Αναφέρεται ότι «από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία».

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, «διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη».

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 53χρονος.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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