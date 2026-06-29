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Αραδίππου: Μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί σε παρακείμενα εργοστάσια η πυρκαγιά - Έρευνες για τυχόν παγιδευμένους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στήθηκε κέντρο ελέγχου από την Πυροσβεστική - Στο σημείο και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εντός εργοστασιακού χώρου στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, με τις φλόγες να μαίνονται σε όλους τους χώρους της μονάδας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά επτά πυροσβεστικά οχήματα, όχημα αναπνευστικών συσκευών και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα, με δυνάμεις από τις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού, καθώς και την ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, έχει κληθεί για υποστήριξη όχημα μεταφοράς νερού από το Τμήμα Δασών, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα εργοστάσια, καθώς η φωτιά παραμένει ιδιαίτερα έντονη εντός του κτιρίου.

Στο σημείο έχει στηθεί προωθημένο κέντρο ελέγχου από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο συντονίζει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Για προληπτικούς λόγους έχουν κληθεί επίσης η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες υπό δύσκολες συνθήκες λόγω του θερμικού φορτίου της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, πέραν των προσπαθειών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πραγματοποιείται έρευνα στο εσωτερικό του εργοστασίου για τον εντοπισμό πιθανών παγιδευμένων ατόμων.

Δείτε βίντεο: 

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ΠΥΡΚΑΓΙΑ

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