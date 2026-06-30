Αντιδράσεις για το τραμπικό Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα στην Κύπρο – Κάλεσμα σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό

Κάλεσμα σε ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ., απευθύνουν οργανώσεις, κόμματα και συλλογικότητες, καταγγέλλοντας τη σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα σε κυπριακό θέρετρο από τις 30 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καταδικάζουν την πρωτοβουλία, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, άμεση επίθεση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως κυνική έκφραση του καπιταλισμού της καταστροφής, υποστηρίζοντας ότι αποκλείει τον παλαιστινιακό λαό από οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του μέλλοντός του.

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι, παρόλο που η κυπριακή κυβέρνηση επιμένει πως «δεν είναι ούτε διοργανώτρια ούτε συνδιοργανώτρια» της εκδήλωσης, η ενεργή υποστήριξή της προς το Συμβούλιο, η ιδιότητά της ως παρατηρητή, η εμπλοκή της στην υποβολή οκτώ εισηγήσεων και η διευκόλυνση της διεξαγωγής της συνόδου και διαφόρων συναντήσεων, όπως αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκαν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, συνιστούν επικίνδυνη επικύρωση ενός παράνομου και στερούμενου νομιμοποίησης οργάνου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, διευκολύνοντας την ατζέντα του Τραμπ, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθίσταται συνένοχη στην προώθηση ενός σχεδίου που αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, η απαγόρευση της γενοκτονίας, της κατοχής, του εποικισμού κατεχόμενων εδαφών και του απαρτχάιντ. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι πρόκειται για αρχές στις οποίες η ίδια η Κύπρος στηρίζει τον δικό της αγώνα για δικαιοσύνη και επανένωση.

«Άμεση επίθεση κατά του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Ειρήνης αντλεί τη «δήθεν νομιμοποίησή» του από το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας, το ψήφισμα έχει καταδικαστεί ευρέως από ειδικούς στο διεθνές δίκαιο και από κράτη-μέλη, επειδή αντικαθιστά τις σαφείς νομικές υποχρεώσεις έναντι των Παλαιστινίων με ένα «μοντέλο εξωτερικού ελέγχου που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και καθοδηγείται από το κεφάλαιο».

Οι οργανώσεις επικαλούνται την τελευταία «Έκθεση Κατάστασης» του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Παλαιστίνης, σύμφωνα με την οποία περισσότεροι από 1.021 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της λεγόμενης εκεχειρίας. Όπως σημειώνουν, το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τις βαθιές αντιφάσεις στον πυρήνα κάθε πλαισίου «ειρήνης» που βασίζεται σε αυτήν.

Τονίζουν επίσης ότι ένα όργανο που ισχυρίζεται πως επιβλέπει την ειρήνη ή την ανοικοδόμηση δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμο όταν το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Γάζα και παρεμποδίζει συστηματικά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως αναφέρουν, όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, ο εκτοπισμός και η λιμοκτονία, η αξιοπιστία, ο σκοπός και το ηθικό έρεισμα ενός τέτοιου οργάνου παραμένουν θεμελιωδώς ελαττωματικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και λειτουργεί εκτός του παραδοσιακού πολυμερούς πλαισίου. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, αλλά για μονομερές αμερικανικό εγχείρημα, που αποσκοπεί στη διαιώνιση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή, υπονομεύοντας την ίδια την ύπαρξη των Ηνωμένων Εθνών και παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

Καταγγελίες για απουσία παλαιστινιακής εκπροσώπησης

Οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το ίδιο το Συμβούλιο δεν περιλαμβάνει καμία παλαιστινιακή εκπροσώπηση. Όπως αναφέρουν, παρότι έχει συσταθεί μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, η NCAG, αυτή λειτουργεί υπό την εποπτεία του «Συμβουλίου Ειρήνης» και δεν έχει ακόμη εισέλθει στη Γάζα.

Χαρακτηρίζουν το πλαίσιο αποικιοκρατικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διακυβέρνηση χωρίς συναίνεση. Όπως υποστηρίζουν, οι Παλαιστίνιοι αποκλείονται από τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη δική τους γη, ενώ το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, κατέχει θέση στο Συμβούλιο.

Κατηγορίες για ιδιωτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη δομή του Συμβουλίου, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει διαρθρωθεί ώστε να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Όπως σημειώνεται, ο καταστατικός του χάρτης προβλέπει μόνιμη συμμετοχή υπό την προϋπόθεση οικονομικής συνεισφοράς ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εκτελεστική του επιτροπή αποτελείται από δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος επενδυτικού κεφαλαίου Marc Rowan, ο γαμπρός του Τραμπ Jared Kushner και ο μεγιστάνας των ακινήτων Steve Witkoff, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι οργανώσεις, έχουν άμεσο οικονομικό συμφέρον να αποκομίσουν κέρδη από τα ερείπια της Λωρίδας της Γάζας.

Οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το όραμα για τη Γάζα δεν είναι η ανοικοδόμησή της προς όφελος του λαού της, αλλά η δημιουργία μιας «Ριβιέρας της Γάζας», οικοδομημένης πάνω στην εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων από τη γη τους. Όπως τονίζουν, αυτό δεν αποτελεί ανθρωπισμό, αλλά καπιταλισμό της καταστροφής, κάνοντας λόγο για καιροσκοπική κερδοσκοπία πάνω στα ερείπια ενός κατεστραμμένου πληθυσμού που ήδη υφίσταται χρόνια γενοκτονία, κατοχή και απαρτχάιντ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Ειρήνης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όχημα αμερικανικής ηγεμονίας, κερδοσκοπίας δισεκατομμυριούχων και εξόντωσης της παλαιστινιακής ζωής στη Γάζα.

Κάλεσμα προς την κυπριακή κυβέρνηση

Οι οργανώσεις καλούν την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποσύρει άμεσα την υποστήριξή της προς την πρωτοβουλία, να μην παρέχει χώρο ή πολιτική νομιμοποίηση στις δραστηριότητές της και να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στην άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, στην απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στο αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση μέσω της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Διαμαρτυρία στο Προεδρικό Μέγαρο

Η ειρηνική διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 7:00 μ.μ., στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Οι οργανώσεις καλούν όλους τους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα και κάθε άνθρωπο με συνείδηση να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία ενάντια, όπως αναφέρουν, σε αυτή την επαίσχυντη πρωτοβουλία.

Στο κάλεσμα συμμετέχουν η Συμμαχία Ενάντια στην Ακροδεξιά, στον Φασισμό και τον Ρατσισμό, το Παγκύπριο Συμβουλιο Ειρηνης, το ΑΚΕΛ, το Volt Cyprus, η ACCEPT LGBTI Cyprus, η ΑΦΟΑ, η Αριστερή Πτέρυγα, το BDS Cyprus, τα ΣΠΥΡΙΘΚΙΑ, το Cyprus Palestine Solidarity Action, το Far Right Watch Cy, το Genocide-Free Cyprus, το Global Sumud Cyprus, το United For Palestine Cyprus, το Voices For Palestine Cyprus και η Εργατική Δημοκρατια.