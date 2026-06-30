Κύπριος υπήκοος ο Ουκρανός επιχειρηματίας που τραυματίστηκε στη βομβιστική επίθεση στο Μονακό - Τι μεταδίδουν τα ΜΜΕ

Κύπριος υπήκοος είναι ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμολάγιεφ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda και την European Pravda, που επικαλούνται το γαλλικό BFMTV, οι αρχές του Μονακό έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του υπόπτου που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την έκρηξη. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίθεση έγινε με παγιδευμένο με εκρηκτικά δέμα και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του Ουκρανού επιχειρηματία και δύο μελών της οικογένειάς του.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, με τη συμμετοχή της αστυνομίας του Μονακό, δεκάδων μελών των γαλλικών δυνάμεων ασφαλείας και δύο ελικοπτέρων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τη γαλλική πλευρά δύο ελικόπτερα και περίπου τριάντα αστυνομικοί αναπτύχθηκαν γύρω από το πριγκιπάτο, ενώ η μονάδα ειδικών δυνάμεων τέθηκε σε επιφυλακή. Ο ύποπτος καταγράφηκε από πολλές κάμερες κλειστού κυκλώματος, αν και το πρόσωπό του ήταν μερικώς καλυμμένο.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο δράστης φέρεται να άφησε δέμα που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό στο λόμπι κτηρίου στην περιοχή Boulevard d’Italie, σε συνοικία κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Ακολούθως κινήθηκε γρήγορα προς τη γειτονική γαλλική κοινότητα Beausoleil, όπου οι αρχές έχασαν τα ίχνη του.

Παράλληλα με την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από πιθανούς μάρτυρες που ενδέχεται να είδαν τον ύποπτο. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάντ, ανέφερε πως ο δράστης, όπως περιγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, εντοπίστηκε σε κάμερες ασφαλείας τόσο στο Μονακό όσο και στη Μποσολέιγ, όπου κινήθηκε πεζός.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό δήλωσε ότι όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας έχουν κινητοποιηθεί, σε στενό συντονισμό με τις γαλλικές αρχές. Σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε λόγο για ένα «ειδεχθές έγκλημα», το οποίο προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την κοινότητα των Μονεγάσκων.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα. Ο Γερμολάγιεφ υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές του Μονακό χαρακτήρισαν το περιστατικό πρωτοφανές για το πριγκιπάτο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα: ένα ζευγάρι σοβαρά και ένας 13χρονος έφηβος ελαφρά, όπως ανέφεραν οι αρχές του Μονακό.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε επίσης ότι η κατάσταση των τραυματιών παρέμενε σταθερή το πρωί της Τρίτης, ενώ νοσηλεύονται στη Νίκαια της Γαλλίας, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Μονακό. Πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση ανέφερε ότι ο άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ενώ η γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Πέραν των τριών τραυματιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τέσσερα ακόμη πρόσωπα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, μεταξύ αυτών ένα άτομο λόγω του σοκ που υπέστη και άλλοι λόγω εκδορών από σπασμένα τζάμια. Το κτήριο κατοικιών όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείται από έξι διαμερίσματα, ωστόσο την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν σε αυτό μόνο οι τρεις τραυματίες.

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ είναι επιχειρηματίας από το Ντνίπρο, ιδρυτής του εμπορικού και βιομηχανικού ομίλου Alef και ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές ακινήτων της πόλης. Στο παρελθόν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα του Forbes Ukraine με τους 100 πλουσιότερους Ουκρανούς.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο Γερμολάγιεφ στη συνέχεια αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα και απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα. Ο ίδιος τελεί υπό ουκρανικές κυρώσεις, ενώ είχε επίσης συμπεριληφθεί στην έρευνα της Ukrainska Pravda με τίτλο «Monaco Battalion», η οποία αφορούσε Ουκρανούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και ολιγάρχες που εγκαταστάθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κυρώσεις σε βάρος του φέρεται, βάσει ουκρανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, να συνδέονται με δοσοληψίες στην Κριμαία, η οποία έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία από το 2014, και ειδικότερα με πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Χωρίς να επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα των θυμάτων, ο Κριστόφ Μιρμάντ δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι δεν γνώριζε για συγκεκριμένες απειλές σε βάρος του Γερμολάγιεφ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, η συμπεριφορά της οικογένειας πριν εισέλθει στο κτήριο δεν έδειχνε σημάδια ανησυχίας, καθώς ήταν ντυμένοι με καλοκαιρινά ρούχα, εμφανίζονταν χαλαροί και δεν φαινόταν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας.

Ο Μιρμάντ ανέφερε ακόμη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών εργάζονται για να προσδιοριστεί το περιβάλλον των θυμάτων, να διαπιστωθεί κατά πόσον και άλλα πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες απειλές και να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο πριγκιπάτο.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.