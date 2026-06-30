Βομβιστική επίθεση στο Μονακό: Τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα - Στόχος Ουκρανός μεγιστάνας με «ρωσικές διασυνδέσεις»

Έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στο Μονακό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών προσώπων, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός στη Γαλλία, σύμφωνα με το Associated Press. Γαλλικά και ουκρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται Ουκρανός μεγιστάνας και μέλη της οικογένειάς του.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και προκάλεσε σοκ στο πριγκιπάτο της Μεσογείου, το οποίο σπάνια βρίσκεται αντιμέτωπο με τέτοιου είδους περιστατικά. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ του Μονακό χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαια πράξη», σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες της χώρας έχουν κινητοποιηθεί για την ασφάλεια.

Όπως μεταδίδει το AP, οι αρχές της Γαλλίας και του Μονακό διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τον ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο του Μονακό, υπουργό Επικρατείας Christophe Mirmand, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 21:00, στην είσοδο κατοικίας κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο ενήλικες και ένα παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τον Mirmand, ο ύποπτος πέρασε πεζός τα σύνορα προς τη Γαλλία. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στο Μονακό και στη γειτονική γαλλική πόλη Beausoleil.

Αξιωματούχος της γαλλικής αστυνομίας ανέφερε στο AP ότι οι γαλλικές αρχές αναζητούν τον ύποπτο και συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γαλλικό δίκτυο BFM και η ουκρανική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda ταυτοποίησαν έναν από τους τραυματίες ως τον Ουκρανό μεγιστάνα των κατασκευών Vadym Iermolaiev. Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, ο Iermolaiev είχε τεθεί στο στόχαστρο ουκρανικών κυρώσεων το 2023, λόγω φερόμενων δεσμών με τη Ρωσία.