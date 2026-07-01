Αρχή κατά της Διαφθοράς: Συμφωνούν για ανακριτικές εξουσίες – Ψάχνουν τον τρόπο

Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία, καθώς και η ίδια η Αρχή συμφωνούν ότι υπάρχει η ανάγκη για να δοθούν πρόσθετες εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και κυρίως ανακριτικές εξουσίες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Νομικών των προτάσεων νόμου από τον ΔΗΣΥ και το ΑΛΜΑ ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Αρχή να διορίζει ποινικούς ανακριτές σε περίπτωση που εντοπίζεται η διάπραξη ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε την θέση ότι οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου, ώστε οι αλλαγές που θα επέλθουν να καλύπτουν ζητήματα νομιμότητας και συνταγματικότητας και να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους κρίθηκε αναγκαίο να προστεθούν αρμοδιότητες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ο Επίτροπος Διαφάνειας και Πρόεδρος της Αρχής κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζής εμφανίστηκε θετικός για αλλαγές στις εξουσίες της Αρχής. Αναφέρθηκε ωστόσο στην έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό. Όπως είπε, από την ίδρυση της Αρχής υποβλήθηκαν συνολικά 849 καταγγελίες, από τις οποίες συμπληρώθηκε η έρευνα για τις 580. Εκκρεμεί η διερεύνηση 269 καταγγελιών. Σημείωσε επίσης ότι το 30% των καταγγελιών είναι ανώνυμες. Σύμφωνα με τον κ. Πογιατζή από τις 580 μόνο για τις 17 έγινε ποινική διερεύνηση.

Εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παντελή ανέφερε ότι συμφωνούν με το γενικότερο πνεύμα των προτάσεων νόμου και ζήτησε χρόνο ώστε να ετοιμαστεί ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που να καλύπτει τα ζητήματα για ανακριτικές εξουσίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς καθώς και άλλα παρεμφερή ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν.