«Κράτος Μαφία»: Σήμερα εκτός απροόπτου διορίζονται από το Υπουργικό οι ποινικοί ανακριτές

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αρχικά ήταν ορισμένη για χθες, αναμένεται να αποφασιστεί ο διορισμός των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα συμμετέχουν στην ομάδα που θα αναλάβει τη διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει, επίσης, και τους όρους εντολής προς τους ποινικούς ανακριτές καθώς και το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης. Στην εξίσωση, βεβαίως, θα ληφθεί υπόψη και η πολυπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα μιας τέτοιας υπόθεσης, κυρίως λόγω των ερευνώμενων προσώπων και των θέσεων που κατείχαν κατά την περίοδο που θα εξεταστούν τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Για σκοπούς επίσπευσης της ποινικής διερεύνησης και, κυρίως, για διασφάλιση της αμεροληψίας μια τέτοιας φύσεως έρευνας, αποφασίστηκε ο διορισμός ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Πιο συγκεκριμένα, όπως έγραψε ο «Π», θα απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε ή έξι ποινικούς ανακριτές και ένας αναμένεται να οριστεί ως επικεφαλής της ποινικής διερεύνησης. Στους ποινικούς ανακριτές αναμένεται να γίνει διαμοιρασμός των σύνθετων πτυχών της υπόθεσης, αφού πρώτα μελετήσουν το εκτενές πόρισμα, έκτασης περίπου 3000 σελίδων, των ερευνώντων λειτουργών της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Παρά τις αρνητικές απαντήσεις, λόγω σύγκρουσης συμφέροντος και ασυμβίβαστου, που έλαβε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όταν προσέγγισε τους πρώτους νομικούς, η ομάδα των ποινικών ανακριτών στην οποία θα συμμετέχουν και ξένοι, συμπληρώθηκε, και απέμεινε μόνο η έγκριση και η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού ενδέχεται να ξεκαθαρίσει και κατά πόσο θα διοριστεί και νομικός ως δημόσιος κατήγορος για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, εάν και εφόσον αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς κατονομάζονται 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους αποδίδεται το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων.