Από τον Καραβά στην κορυφή: Η ζωή και η μεγάλη παρακαταθήκη του Νίκου Σιακόλα [εικόνες]

Πρωτοπόρος, με όραμα, ηγετικές ικανότητες και δημιουργικό πνεύμα, με δραστηριότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, άνθρωπος με ενδιαφέρον και προσφορά στα κοινά, δωρητής και ευεργέτης, με τιμητικές διακρίσεις από Αρχηγούς Κρατών, ο Νίκος Σιακόλας, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, σημάδεψε με την παρουσία και τη δράση του το κυπριακό επιχειρείν, εκδηλώνοντας παράλληλα πλούσια κοινωνική και φιλανθρωπική δράση και προσφορά.

Παιδί πολυμελούς οικογένειας, ο Νίκος Κυπριανού Σιακόλας γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1927 στον Καραβά της επαρχίας Κερύνειας. Από τα νεανικά του χρόνια έδειξε την κλίση του στο εμπόριο, αν και όνειρό του ήταν να σπουδάσει δικηγόρος. Με τη σύζυγό του Ελπίδα απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Ο Νίκος Σιακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 1953 με εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Ήταν ιδρυτής και πρώτος Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Σιακόλα, που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους, πολυδιάστατους, οικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με μητρική εταιρεία τη Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), προσφέροντας απασχόληση και ευκαιρίες ανέλιξης σε χιλιάδες εργαζόμενους.

Mε όραμα και αστείρευτο δημιουργικό πνεύμα, δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται και να σχεδιάζει νέα έργα μέχρι το τέλος της ζωής του. Εργασιομανής, επίμονος, μεθοδικός, επικεντρωμένος με προσήλωση στον στόχο του, τολμηρός και αισιόδοξος, υπήρξε αδιαμφισβήτητος ηγέτης, εμπνευστής και καθοδηγητής για τους συνεργάτες του, οι οποίοι έτρεφαν στο πρόσωπό του μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση.

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Ο Νίκος Σιακόλας υποδέχεται τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα.

Πλήγμα από την τουρκική εισβολή και επαναδραστηριοποίηση

Μετά το πλήγμα που υπέστη από την τουρκική εισβολή του 1974, σε συνεργασία με την «ΑΓΕΤ – Ηρακλής» Ελλάδος, δημιούργησε στη Νιγηρία πλωτό εργοστάσιο συσκευασίας τσιμέντου, μια παγκόσμια πρωτοτυπία.

Στην Κύπρο, ακολουθεί αγορά αριθμού εταιρειών, μεταξύ των οποίων η εταιρεία θείου και χαλκού στην περιοχή Λίμνης, στην Πόλη Χρυσοχούς. Επίτευγμα για τον Όμιλο Σιακόλα και τον ιδρυτή του θεωρείται η ολική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, από τη μεγάλη καταπόνηση λόγω των μεταλλευτικών εργασιών που προηγήθηκαν. Με την αγορά και άλλων εταιρειών, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής, τη μεταποίηση καλτσικών και χαρτικών, τη γαλακτοβιομηχανία, τις ασφάλειες και τις τηλεπικοινωνίες. Σήμερα συνεχίζει με την εισαγωγή και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, καλλυντικών και αρωμάτων, την εμπορία οχημάτων και μηχανημάτων, τη διαχείριση ακίνητων και το λιανικό εμπόριο.

Με την αγορά της Woolworth λειτούργησαν στην Κύπρο τα πρώτα πολυκαταστήματα, με σημαντική συμβολή στην αναζωογόνηση τής εντός των τειχών Λευκωσίας, με τον Πύργο Σιακόλα, τη Στοά Λήδρα και το Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα. Ακολουθεί η ίδρυση αλυσίδας μεγαλοκαταστημάτων DIY ‘Superhome Center’ και η πρωτοπορία συνεχίζεται με τη δημιουργία των πρώτων Mall, το Mall of Cyprus και Mall of Engomi .

Έργο ζωής για τον Νίκο Σιακόλα ήταν η πρωτοβουλία του για την ίδρυση της διεθνούς κοινοπραξίας Hermes Airports Ltd, με ευθύνη την κατασκευή και διαχείριση των δύο διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Hermes και με την αποχώρησή του ανακηρύχθηκε Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος τιμής ένεκεν.

Ο Νίκος Σιακόλας, πρωτεργάτης και εκ των μετόχων της διεθνούς κοινοπραξίας Hermes Airports μαζί με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη αποκαλύπτουν την πινακίδα για μετονομασία του αεροδρομίου Λάρνακας σε Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης».

Εγκαίνια αεροδρομίου Πάφου

Κοινωνική δράση και προσφορά

Ο Νίκος Σιακόλας ήταν Επίτιμος Πρόξενος του Μεξικού στην Κύπρο για δεκαεπτά χρόνια. Υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Επίτιμος Ταμίας του ΚΕΒΕ και Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Ένας από τους μεγάλους δωρητές και χορηγούς για το εθνικό μας πρόβλημα, την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Κύπρου. Ξεχωρίζουν, η κάλυψη εξόδων προβολής του Κυπριακού στο εξωτερικό και η αγορά ακταιωρών. Η μεγάλη δωρεά (των €13 εκ.) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανοικοδόμηση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» και του «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής». Η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρίου – Αρσινόης και του Πολιτιστικού Κέντρου της Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και η ανέγερση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και η δημιουργία του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά, για άριστους μαθητές. Το 2013, στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης του τόπου, η προσφορά προγευμάτων για τα άπορα παιδιά των δημοτικών σχολείων, για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Η στήριξη της αξιόλογης δράσης του ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά» στην Αφρική και την Κύπρο.

(8 Ιουλίου 2008).

Ο Νίκος Σιακόλας με τον πρόεδρο Χριστόφια, τον Επίτροπο Μεταφορών της Ε.Ε. Αντόνιο Ταγιάνι και τον υπουργό Συγκοινωνιών Νίκο Νικολαΐδη.

Τιμητικές Διακρίσεις

Δειγμα εκτίμησης της επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης του Νίκου Σιακόλα είναι η σειρά τιμητικών διακρίσεων που δέχθηκε. Για τη συνολική προσφορά του ο πρόεδρος Κληρίδης τού απένειμε το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Του απονεμήθηκαν, επίσης, το παράσημο του Επίτιμου Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ΟΒΕ και ο Αετός Αζτέκα από το Μεξικό. Τιμήθηκε δύο φορές με τα παράσημα του Ιππότη της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Μεγάλου Αξιωματούχου του Τάγματος της Αλληλεγγύης των Άστρων της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η Γαλλική Δημοκρατία τον ανακήρυξε Αξιωματικό του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής και η Σουηδία του απένειμε το παράσημο του Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα. Έχει τιμηθεί και από την Εκκλησία της Κύπρου, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον Δήμο Λευκωσίας, τον Δήμο Καραβά και από άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Η ζωή και η δράση του σε βιβλίο

Το 2021, κυκλοφόρησε το βιβλίο «ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ-Αφηγήσεις, Εμπειρίες, Διδάγματα», στο οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας συμπυκνώνει αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο για βιώματα, περιπέτειες και εμπειρίες ζωής, και καταθέτει χρήσιμα διδάγματα για νέους επιχειρηματίες και όχι μόνο. Συνοψίζει το πιστεύω της ζωής του ως εξής: «Ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί, να μαθαίνει, να διεκδικεί το ορθό και το δίκαιο, να επιμένει, να αγαπά, να αναγνωρίζει τα λάθη του, να κατανοεί, να συγχωρεί, πάντοτε με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια, και να προσφέρει στην κοινωνία».

Υποδοχή του Πάπα Βενέδικτου στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τον Νίκο Σιακόλα, εκ μέρους της Hermes Airports.

(6 Ιουνίου 2010)

Ο Νίκος Σιακόλας, πρωτεργάτης και εκ των μετόχων της διεθνούς κοινοπραξίας Hermes Airports μαζί με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη αποκαλύπτουν την πινακίδα για μετονομασία του αεροδρομίου Λάρνακας σε Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης».

Ο Νίκος Σιακόλας υποδέχεται τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα.