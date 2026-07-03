Η διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης «Κράτος-Μαφία» εισέρχεται πλέον στην ουσιαστική της φάση, μετά τον χθεσινό διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο πέντε ποινικών ανακριτών, με όρους εντολής την εξέταση των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Οι επιλογές που έγιναν θεωρούνται από πολλούς ικανές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς μεταξύ των διορισθέντων περιλαμβάνονται δύο έγκριτοι καθηγητές Νομικής και δύο νομικοί που συνεργάστηκαν το πρόσφατο παρελθόν με την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ο ένας εξ αυτών είχε συντάξει το πόρισμα που άνοιξε τον δρόμο για την ποινική έρευνα σε βάρος...
«Κράτος-Μαφία»: Η διερεύνηση εισέρχεται πλέον στην ουσιαστική της φάση - Σοβαρά λάθη άφησαν σκιές στους διορισμούς
Ανάμεσα στους ανακριτές συγκαταλέγονται δύο νομικοί, που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με την Αρχή κατά της Διαφθοράς για τη διερεύνηση άλλων υποθέσεων ενδεχόμενης διαφθοράς
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