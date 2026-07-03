Πυρκαγιά σε κατάστημα ξενοδοχείου τα ξημερώματα – Πρόσωπο χρειάστηκε βοήθεια για να εξέλθει

Σε κινητοποίηση τέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στον ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Γερμασόγεια, με τα μέλη της να βοηθούν ένα πρόσωπο να εξέλθει με ασφάλεια.

Η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 03:53 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:15. Δεύτερο πρόσωπο είχε ήδη εξέλθει από το κατάστημα πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκαν το περιεχόμενο του καταστήματος, καθώς και μέρος της εσωτερικής βαφής της τοιχοποιίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Συνολικά, από τις 06:00 της 2ας Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 3ης Ιουλίου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 40 κλήσεις για βοήθεια. Οι κλήσεις αφορούσαν 15 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και έξι ψευδείς κλήσεις.