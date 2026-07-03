Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

Πυρκαγιά σε κατάστημα ξενοδοχείου τα ξημερώματα – Πρόσωπο χρειάστηκε βοήθεια για να εξέλθει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ζημιές στο περιεχόμενο του καταστήματος και στην εσωτερική τοιχοποιία – Υπό διερεύνηση τα αίτια της φωτιάς

Σε κινητοποίηση τέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στον ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στη Γερμασόγεια, με τα μέλη της να βοηθούν ένα πρόσωπο να εξέλθει με ασφάλεια.

Η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 03:53 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:15. Δεύτερο πρόσωπο είχε ήδη εξέλθει από το κατάστημα πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκαν το περιεχόμενο του καταστήματος, καθώς και μέρος της εσωτερικής βαφής της τοιχοποιίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Συνολικά, από τις 06:00 της 2ας Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 3ης Ιουλίου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 40 κλήσεις για βοήθεια. Οι κλήσεις αφορούσαν 15 πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και έξι ψευδείς κλήσεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα