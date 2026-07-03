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Επαναρχίζουν από την Κυριακή οι μηνιαίες λειτουργίες στη Μονή Αποστόλου Ανδρέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η επανέναρξη των Κυριακάτικων λειτουργιών στη Μονή, υποστηρίζεται, κατέστη δυνατή κατόπιν της καθοριστικής και προσωπικής παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Από μεθαύριο, Κυριακή, 5 Ιουλίου επαναρχίζουν οι καθιερωμένες θείες λειτουργίες, οι οποίες τελούνται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, στο κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας, στην οποία σημειώνεται ότι οι λειτουργίες είχαν διακοπεί εδώ και δύο και πλέον μήνες.

Η επανέναρξη των Κυριακάτικων λειτουργιών στη Μονή, προστίθεται, κατέστη δυνατή κατόπιν της καθοριστικής και προσωπικής παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Η απρόσκοπτη άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των χώρων λατρείας και η δυνατότητα πρόσβασης των πιστών σε αυτούς αποτελούν ζητήματα ύψιστης σημασίας, σημειώνεται, τα οποία το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας θα συνεχίσει να παρακολουθεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ

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