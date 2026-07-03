«Η διαδικασία διορισμού της Ειρήνης Λοϊζίδου-Νικολαΐδου ήταν απολύτως νόμιμη», λέει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών

Απορρίπτει αναφορές και δημοσιεύματα που αφορούν τον διορισμό της Διευθύντριάς της, Ειρήνης Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, , η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν παραπλανητικές εντυπώσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευθεί αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και αναφορές στον Τύπο και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, οι οποίες –όπως σημειώνει– περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της Διευθύντριας.

Όπως επισημαίνεται, η επιλογή της κ. Λοϊζίδου-Νικολαΐδου πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη νόμιμη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, προσωπικών συνεντεύξεων και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Αρχής.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της διοικητικής και οικονομικής ανεξαρτησίας που τη διέπει και απορρίπτει τους ισχυρισμούς που αμφισβητούν τη νομιμότητα του διορισμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αρχής

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών έχει διαπιστώσει ότι γίνονται αναρτήσεις και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Τύπο ή/και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, σε σχέση με τον διορισμό της Διευθύντριας της Αρχής, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και παραπληροφορούν το κοινό.

Η επιλογή της κας Ειρήνης Λοϊζίδου-Νικολαΐδου από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών είναι το αποτέλεσμα νενομισμένης διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνέντευξης και σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Αρχής, ως προέκταση της διοικητικής και οικονομικής ανεξαρτησίας που την διέπει.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα της με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, υπηρετώντας τον διπλό της ρόλο ως εθνική ρυθμιστική αρχή για το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και ως ο Εθνικός Συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών.