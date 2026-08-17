Έκκληση για αιμοδοσία: Μόλις 100 προσέλευσεις παγκύπρια στις 17 Αυγούστου ενώ χρειάζονται 350 φιάλες την ημέρα

Μόλις 100 αιμοδότες προσήλθαν στα κέντρα αιμοληψίας παγκύπρια στις 17 Αυγούστου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ η προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος, Ανδρούλα Παναγιώτου, ενώ οι ανάγκες είναι τριπλάσιες, αφού καθημερινά απαιτούνται 350 φιάλες για την κάλυψή τους.

Η κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι, λόγω της προσέλευσης αιμοδοτών την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει ένα μικρό απόθεμα που θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Απηύθυνε έκκληση, όμως, για να ενισχυθεί η προσέλευση τις επόμενες ημέρες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην κάλυψη περιστατικών.

Απηύθυνε, εξάλλου, ευχαριστίες στους αιμοδότες για την ανταπόκρισή τους κατά την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία επέτρεψε να καλυφθούν οι ανάγκες, αλλά και να διατηρηθεί απόθεμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ