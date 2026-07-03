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Νέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό: Σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες ανακοίνωσαν το απόγευμα της Παρασκευής ότι εκδόθηκε το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα (Αρ. 5) του 2026, το οποίο αντικαθιστά το Διάταγμα (Αρ. 4) του 2026.

Νέο διάταγμα που αφορά στον αφθώδη πυρετό εκδόθηκε σήμερα ,λαμβάνοντας υπόψη τη βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα, με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή των περιοριστικών μέτρων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες ανακοίνωσαν το απόγευμα της Παρασκευής ότι εκδόθηκε το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα (Αρ. 5) του 2026, το οποίο αντικαθιστά το Διάταγμα (Αρ. 4) του 2026.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε σχέση με το προηγούμενο διάταγμα, προβλέπονται πρόσθετες εξαιρέσεις που επιτρέπουν, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αρχής και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη μετακίνηση χοίρων, βοοειδών και αιγοπροβάτων μεταξύ εκμεταλλεύσεων, καθώς και τη μετακίνηση βοοειδών προς εκμεταλλεύσεις πάχυνσης και αιγοπροβάτων προς εκμεταλλεύσεις συλλογής ζώων για σφαγή, ενώ παράλληλα, απλοποιούνται ορισμένες διαδικασίες, με την προϋπόθεση της τήρησης των απαιτούμενων όρων εμβολιασμού και της έκδοσης των προβλεπόμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών.

Προστίθεται ότι οι βασικές απαγορεύσεις που αφορούν τη βόσκηση, τη μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού και τα υπόλοιπα μέτρα παραμένουν σε ισχύ, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι περιορισμοί στις ζώνες που καθορίζονται από την αρμόδια Αρχή.

«Το Υπουργείο καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συνεχίσουν να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική προστασία της κυπριακής κτηνοτροφίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

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ΚΥΠΡΟΣΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

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