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Φοβήθηκε τις αντιδράσεις το Υφυπουργείο Μετανάστευσης - Δεν θα προχωρήσει η δομή για ασυνόδευτους ανήλικους στον Λυκαβητό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Νωρίτερα, η ομάδα κατοίκων Λυκαβητού με σημερινή ανακοίνωσή της είχε εκφράσει διαφωνία «στην πρόθεση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για δημιουργία Ανοικτής Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Λυκαβητό», αναφέροντας ότι δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων κατοίκων, ούτε δημόσια διαβούλευση.

Το πολύ 30 άτομα θα φιλοξενούσε το υποστατικό για ασυνόδευτους ανήλικους στην περιοχή Λυκαβητού στη Λευκωσία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πηγή του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, κληθείσα να σχολιάσει αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, σημειώνοντας πως «εν πάσει περιπτώσει το έργο δεν θα προχωρήσει».

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το υποστατικό θα φιλοξενούσε άτομα ευάλωτα τα οποία επρόκειτο να επαναπατριστούν και το συγκεκριμένο υποστατικό δεν θα αποτελούσε μόνιμη διαμονή. Σημείωσε επίσης ότι το κτήριο θα ανακαινιζόταν και θα ήταν υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, προσθέτοντας ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα δομής ασυνόδευτων στην περιοχή.

Νωρίτερα, η ομάδα κατοίκων Λυκαβητού με σημερινή ανακοίνωσή της είχε εκφράσει διαφωνία «στην πρόθεση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για δημιουργία Ανοικτής Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Λυκαβητό», αναφέροντας ότι δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε ενημέρωση των άμεσα επηρεαζόμενων κατοίκων, ούτε δημόσια διαβούλευση.

Είχε αναφερθεί επιπλέον ότι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και η Κυβέρνηση χωρίς να λάβουν υπόψη «τα σοβαρά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν τόσο για το παρακείμενο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, επιχείρησαν, με συνοπτικές διαδικασίες, να χωροθετήσουν μια μεταναστευτική δομή» διαμηνύοντας την πρόθεση να ακολουθήσουν όλα τα νόμιμα μέσα για υποστήριξη της θέσης τους.

ΚΥΠΕ

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