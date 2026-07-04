Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: Από τα έργα και όχι τις εξαγγελίες θα κριθεί η Αρχή Λιμένων Κύπρου

Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που προβλέπονται τα προσεχή χρόνια σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας καθώς και στους παρακείμενους χερσαίους χώρους, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Η παρουσίαση, την Πέμπτη (2/7), του οδικού χάρτη των αναπτύξεων θεωρείται το στρατηγικό πλαίσιο για τη σταδιακή υλοποίηση ενός ενιαίου έργου ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΑΛΚ, που θα αναλάβει το έργο σε συνεργασία με επενδυτές (για κάποια αναπτυξιακά έργα), μέσα από τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη καθορίζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός που αντιμετωπίζει το λιμάνι, τη μαρίνα και τους χερσαίους χώρους ως ένα «ολοκληρωμένο αναπτυξιακό έργο, με κοινό σχεδιασμό και κοινή αναπτυξιακή προοπτική».

Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού παραθαλάσσιου αναπτυξιακού συμπλέγματος, το οποίο θα συνδυάζει λιμενικές, τουριστικές κι επιχειρηματικές χρήσεις καθώς και υπηρεσίες μαρίνας, διατηρώντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα και τον στρατηγικό έλεγχο των βασικών υποδομών από την Αρχή Λιμένων. Η ανάπτυξη προγραμματίζεται σε τρία αλληλένδετα υπο-έργα. Το πρώτο υπο-έργο είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση των χερσαίων χώρων, με εξωραϊσμό της περιοχής της μαρίνας, δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, νέων χώρων στάθμευσης και μεταφορά των καρνάγιων σε καταλληλότερη θέση. Προβλέπεται, ακόμα, η ανάπτυξη νέων τουριστικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών χρήσεων, με στόχο την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου με την πόλη.

Το δεύτερο είναι η αναβάθμιση της μαρίνας, μέσω συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, επέκτασης των λιμενικών υποδομών και αύξησης (κατά 200) των θέσεων ελλιμενισμού. Το τρίτο υπο-έργο είναι ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού, με αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών, κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία σύγχρονου επιβατικού τερματικού. Επιπλέον, προγραμματίζεται βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των λιμενικών εργασιών, μείωση της σκόνης από τη διακίνηση φορτίων μέσω νέου εξοπλισμού και σταδιακή επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων, για εξυπηρέτηση εμπορικών και επιβατικών δραστηριοτήτων. Τα πλείστα από τα πιο πάνω έργα ξεκινούν το διάστημα 2027-2028, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2031.

«Ο οδικός χάρτης αποτελεί προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της ΑΛΚ, τα συμπεράσματα της μελέτης του Υπερταμείου της Ελλάδας και τις απόψεις των τοπικών φορέων, με στόχο την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής, βιώσιμης και κοινά αποδεκτής λύσης για το μέλλον της Λάρνακας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΑΛΚ θεωρεί ότι η προτεινόμενη προσέγγιση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική αναβάθμιση της μαρίνας, για εκσυγχρονισμό του λιμανιού και για δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τη ναυτιλία και συνολικά την ποιότητα ζωής στη Λάρνακα. Αναφέρει, επίσης, ότι οι αναπτύξεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό και η υλοποίησή τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση των θεσμικών, νομικών και διοικητικών ενεργειών που αναφέρονται στις επιφυλάξεις του οδικού χάρτη.

«Μέσω της σύμπλευσης κυβέρνησης, Αρχής Λιμένων, Δήμου Λάρνακας και των υπόλοιπων τοπικών φορέων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η Λάρνακα να αποκτήσει επιτέλους το λιμάνι και τη μαρίνα που της αξίζει, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των πολιτών της και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την πόλη και την Κύπρο γενικότερα», καταλήγει η ΑΛΚ. Ο συνολικός σχεδιασμός, όπως παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει έργα με εκτιμώμενο κόστος που φτάνει τα 415 εκατ., ενώ η υλοποίηση προβλέπεται να εξελιχθεί σταδιακά, σε φάσεις, μέχρι και το 2045. Οι πρώτες παρεμβάσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το 2027.

«Πρώτο θετικό βήμα»

Από την πλευρά του, ο Δήμος Λάρνακας αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό της ΑΛΚ με ρεαλισμό, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας δεν θα κριθεί από τις εξαγγελίες, αλλά από την υλοποίησή της. «Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Η επιτυχία δεν θα κριθεί από τις εξαγγελίες, αλλά από την υλοποίηση των έργων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ολοκλήρωσή τους. Ο οδικός χάρτης αποτελεί την αρχή της διαδρομής και όχι το τέλος της», τονίζεται σε ανακοίνωση του δήμου. Ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε ότι η παρουσίαση του οδικού χάρτη αποτελεί θετική εξέλιξη και σημαντικό πρώτο βήμα για την προώθηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα, εξηγώντας ότι είναι για πρώτη φορά που παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος αντιμετωπίζει ενιαία το λιμάνι, τη μαρίνα και τους χερσαίους χώρους, με συγκεκριμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων, εκτιμήσεις κόστους και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.