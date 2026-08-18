Πύρινος συναγερμός στην Ευρώπη: Η ΕΕ στέλνει αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροσβέστες σε Βέλγιο και Ισπανία

Η ΕΕ αποστέλλει βοήθεια στο Βέλγιο και την Ισπανία για αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM).

Ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στη Λευκωσία αναφέρει ότι δύο αεροπλάνα από τον πυροσβεστικό στόλο της ΕΕ, rescEU, στάλθηκαν από τη Σουηδία στο Βέλγιο, μαζί με δύο ελικόπτερα από την Ολλανδία, δύο από τη Νορβηγία και δύο από τη Γερμανία προς υποστήριξη των τοπικών αρχών που μάχονται με τις πυρκαγιές στις περιοχές Hautes Fagnes. Πάνω από 3.000 εκτάρια έχουν καεί μέχρι σήμερα.

Στην Ισπανία, 104 πυροσβέστες με 36 οχήματα από τη Γαλλία έχουν σπεύσει να βοηθήσουν τους Ισπανούς πυροσβέστες στην περιοχή της Αραγονίας, όπου έχουν ήδη καεί σχεδόν 16.000 εκτάρια.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με δορυφορική χαρτογράφηση. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Copernicus δραστηριοποιείται για πυρκαγιές στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία, παρέχοντας γρήγορους χάρτες για να βοηθήσει τις αρχές να αξιολογήσουν τις πληγείσες περιοχές και να οργανώσουν την αντιμετώπιση και διαχείριση.

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Hadja Lahbib δήλωσε ότι καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει πυρκαγιές μόνη της και ότι μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η Ευρώπη μετακινεί αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροσβέστες γρήγορα εκεί που χρειάζονται περισσότερο.

Σοβαρή η περίοδος πυρκαγιών το 2026

Αναφέρεται εξάλλου ότι η περίοδος των πυρκαγιών του 2026 είναι ήδη εξαιρετικά σοβαρή. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η καμένη περιοχή ήταν ήδη δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το συνηθισμένο επίπεδο στην Ευρώπη.

Μέσω του UCPM, οι χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα μια πολύ ευρύτερη ομάδα πυροσβεστών, αεροσκαφών και άλλων μέσων έκτακτης ανάγκης όταν οι εθνικοί πόροι δέχονται πιέσεις.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του συστήματος καθώς λαμβάνει αιτήματα για βοήθεια, συντονίζει προσφορές από κράτη μέλη και συμμετέχοντα κράτη και υποστηρίζει την ανάπτυξη των προσφερόμενων ικανοτήτων. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης τις αναπτύξεις αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ