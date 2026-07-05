«Δεν έχουμε μάθει όσα έπρεπε»: Το μήνυμα των οικογενειών των ηρώων του Μαρί, 15 χρόνια μετά

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τραγική έκρηξη στο Μαρί, ο γιος του αρχιπλοίαρχου Ανδρέα Ιωαννίδη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης και η σύζυγος του ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, Κάτια Κλεάνθους δηλώνουν πως κάποια πράγματα δεν έχουν ακόμη «διορθωθεί» από τα όσα μας δίδαξε η 11η Ιουλίου 2011 και πως η θυσία των 13 ηρώων δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί.

Σε δήλωση του, στο περιθώριο του ετήσιου μνημόσυνου του αρχιπλοίαρχου Ιωαννίδη και ανθυπασπιστή Κλέανθους, στη Λεμεσό, ο Νικόλας Ιωαννίδης εξέφρασε την θερμές ευχαριστίες του στους πολίτες που «από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας συνέρρευσαν στους δρόμους, έκαναν διαδηλώσεις, ήταν δίπλα μας, μας στήριξαν».

«Χωρίς τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε το βάρος, την πίεση», ανέφερε και σημείωσε ότι «η επέτειος της 11ης Ιουλίου αναπόφευκτα φέρνει μνήμες και είναι δύσκολες οι μέρες, όμως ταυτόχρονα υπάρχει περηφάνια, γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μας δεν δείλιασαν, δεν έκαναν πίσω».

«Μας άφησαν παρακαταθήκες τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε και έκαναν ό,τι θα έκανε κάθε υπεύθυνος Κύπριος», είπε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο μας περήφανοι, υπεύθυνοι, που έχουν την αίσθηση του χρέους και τέτοιες μέρες μας το θυμίζουν».

Είτε είναι η επέτειος της εισβολής, όπου νέα παιδιά σκοτώθηκαν πολεμώντας τον εισβολέα, είτε είναι η επέτειος Ισαάκ – Σολωμού, είτε είναι το Μαρί, συνέχισε «όλες αυτές οι τραγικές επέτειοι κατά τα άλλα, έχουν και τη θετική όψη ότι, οι Έλληνες της Κύπρου είναι περήφανοι και όταν χρειαστεί θα δώσουν και τη ζωή τους για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία αυτού του τόπου».

Ερωτηθείς σχετικά, ο Νικόλας Ιωαννίδης είπε πως «η στάση του κόσμου, των συμπολιτών μας, δείχνει ακριβώς ότι είχε απήχηση αυτή η θυσία, ότι δεν έγινε άδικα, αλλά έγινε ακριβώς για να προστατεύσει την συλλογική αξιοπρέπεια του λαού μας».

«Βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα να διορθωθούν και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε γι αυτό. Η πλήρης δικαίωση δεν ήρθε, αλλά εμείς θα αγωνιζόμαστε μέσα από τη ζωή και το έργο μας, ούτως ώστε να δικαιώσουμε τους πεσόντες μας, που έβαλαν μπροστά το γενικό καλό και όχι τον εαυτό τους», κατέληξε στη δήλωση του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης.

Από την πλευρά της, η Κάτια Κλεάνθους είπε πως οι οικογένειες των ηρώων θέλουν ο κόσμος να θυμάται ότι η ανδρεία και το χρέος στο καθήκον είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με λόγια.

«Είναι κάτι που οι δικοί μας ήρωες το έχουν αποδείξει βάζοντας ό,τι πιο πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, μπροστά στο καθήκον, τιμώντας τη στολή τους, τον όρκο που είχαν δώσει, το καθήκον τους», πρόσθεσε και κάλεσε τον κόσμο «να μην ξεχνά, γιατί, δυστυχώς, υπάρχει αυτή η τάση στον τόπο μας να ξεχνούμε».

Εξέφρασε, παράλληλα, τη λύπη της γιατί, όπως είπε, «βλέπω ότι το Μαρί δεν έχει διορθώσει πολλά πράγματα, δεν έχουμε γίνει πιο υπεύθυνοι και αυτό με θλίβει πάρα πολύ».

«Ειδικά αυτές τις μέρες, που είναι η επέτειος της αποφράδας μέρας, με κατακλύζουν - και φαντάζομαι όλες τις οικογένειες - πάρα πολλά συναισθήματα οργής, αβεβαιότητας και λύπης αλλά και μεγάλης περηφάνιας και δέους απέναντι στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των δικών μας ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Ευχήθηκε τέλος, «αυτό να γίνει, κάποια στιγμή, παράδειγμα για όλους».

ΚΥΠΕ