Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Παραλιμνίου τη Δευτέρα

Τοπικές επιδιορθώσεις στο οδόστρωμα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Παραλίμνιου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι και την πρώτη έξοδο προς Αθηένου, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τη Δευτέρα, 20/07/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-12:00, θα εκτελούνται τοπικές επιδιορθώσεις στο οδόστρωμα σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Παραλίμνιου, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι και την πρώτη έξοδο προς Αθηένου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση Λάρνακα-Παραλίμνι για απόσταση 300 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δίπλα λωρίδα με την χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.