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Έφοδος της ΥΚΑΝ στην Αγία Νάπα: Κατασχέθηκαν 1.423 αμπούλες laughing gas – Δύο συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, για παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξης Β.

Στην κατάσχεση πέραν των 1400 αμπούλων που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου (laughing gas), προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατά την διάρκεια της νύχτας, σε νυχτερινά κέντρα στην Αγία Νάπα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν., με την συνδρομή μελών της Μ.Μ.Α.Δ., διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση, στη βάση δικαστικού εντάλματος, σε νυχτερινά κέντρα στην Αγία Νάπα. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρησης, ελέγχθηκαν τέσσερα υποστατικά, όπου σε τρία εξ αυτών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 1423 αμπούλες που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου (ελεγχόμενη φαρμακευτική ουσία), γνωστή και ως laughing gas, 455 μπαλόνια και τρία μεταλλικά κάνιστρα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, για παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξης Β.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

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