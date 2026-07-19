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Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές σπιτιών στα Πυργά της Λάρνακας – Η άμεση επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα (φώτο - βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και εθελοντικές ομάδες.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Ευκάλη, στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο η φωτιά κατέκαψε πεύκα, άγρια βλάστηση, καλαμιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ επηρεάστηκαν αυλές κατοικιών που δεν είχαν καθαριστεί από χόρτα και άγρια βλάστηση.

Το Τμήμα Δασών τέθηκε σε συναγερμό αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας για τη φωτιά, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος, Γλαύκο Κυριάκου, να κάνει λόγο για μεγάλο επεισόδιο. Για την αντιμετώπισή της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «Αστραπή».

Στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών. Παράλληλα, ζητήθηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά κατέκαψε πεύκα, άγρια βλάστηση, καλαμιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις με σιτηρά. Επηρεάστηκαν επίσης αυλές οικιών, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ήταν καθαρές από χόρτα και άγρια βλάστηση.

Παρότι οι φλόγες απείλησαν κατοικίες, η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς, με την κατάσταση να βρίσκεται πλέον υπό μερικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών Γλαύκο Κυριάκου πρόκειται για μεγάλο επεισόδιο. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ευκάλη στα Πυργά. 

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αστραπή του τμήματος δασών. 

Στην μεγάλη επιχείρηση συνδράμουν 22 οχήματα ενώ ρίψεις πραγματοποιούν και πτητικά μέσα του τμήματος δασών. 

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Καττής ανέφερε πως «πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πυργών είναι στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών».

Σημείωσε πως «η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίζει την κατάσβεση με τέσσερα στελεχωμένα  πυροσβεστικά  οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς Λάρνακας και Λευκωσίας».

ΚΥΠΕ

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