Έξι μήνες μετά τον διορισμό του Ανδρέα Πασχαλίδη ως ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Videogate, αναμένεται η παράδοση του πορίσματος. Ενός πορίσματος που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατά πόσον προκύπτουν ζητήματα τα οποία κρίνονται ως ποινικά κολάσιμα, σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούσαν. Το πολυσυζητημένο βίντεο αφορούσε κυρίως τους πρωταγωνιστές, τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους τέως διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υ...
Videogate: Έφτασε η ώρα του πορίσματος - Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση
Εκπνέει σήμερα, μετά από δύο παρατάσεις η προθεσμία ολοκλήρωσης και υποβολής του πορίσματος της ποινικής έρευνας για το Videogate. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε από τον περασμένο Ιανουάριο μετά τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα «X» με την ονομασία «Emily Thomson». Στο μικροσκόπιο της ανακριτικής ομάδας υπό τον Ανδρέα Πασχαλίδη, η διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων που προβλέπονται στον νόμο για τη δραστηριότητα των λόμπι στην Κύπρο.
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