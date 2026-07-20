Σε κλοιό καύσωνα η Κύπρος: Πρόγνωση με 40άρι σήμερα, εν ανανομνή κίτρινης προειδοποίησης - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό καύσωνα εξακολουθεί να βρίσκεται η Κύπρος, καθώς τίθεται σε ισχύ σήμερα το μεσημέρι η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία για ακραία μέγιστη θερμοκρασία.

Συγκεκριμένα η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στις 13:30 το μεσημέρι μέχρι τις 16:00 το απόγευμα.

Δελτίο Καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά πρόσκαιρη άνοδο και την Πέμπτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.